  • Alwasat News
Atwasat

«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 03:06 مساء
«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا
مهاجم فياريال جيرار يسجل في مرمى كورتوا. (فرانس برس)
alwasat radio

أسدى «فياريال» خدمة جليلة لبرشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه ريال مدريد (2-1)، السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وافتتح «فياريال» التسجيل عبر «يريمي بينو» (47)، وعادل «ريال» بفضل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60، قبل أن يمنح جيرار مورينو الفوز لفريقه بعد ثلاث دقائق من علامة الجزاء أيضا.

- برازيلي ينقذ «اليوفي» ويدفعه لوصافة الـ«سيري أ» في ليلة تعثر «إنتر»

وتجمد رصيد «ريال» عند 38 نقطة في المركز الثاني متساويا مع غريمه التقليدي برشلونة الذي بات بإمكانه توسيع الفارق إلى 3 نقاط في حال فوزه على القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو في قمة مباريات هذه المرحلة، الأحد، وتأتي خسارة «ريال» أمام «فياريال» الذي صعد للمركز الخامس موقتا برصيد 25 نقطة، عقب سلسلة من النتائج السيئة في عقر دار فريق «الغواصات الصفراء» في السنوات الأخيرة، إذ لم يفز سوى بمباراتين من أصل 11 زيارة، حيث يعود الفوز الأخير للنادي الملكي إلى العام 2017 عندما دوّن الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي أخيرًا، والويلزي غاريث بايل والفارو موراتا اسمه على قائمة المسجلين، حسب «فرانس برس».

وسيلتقي «ريال» و«فياريال» مجدداً في ثمن نهائي الكأس المحلية، علما بأن النادي الملكي يبحث عن تكريسه الأول في هذه المسابقة منذ العام 2014، ودفع مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد إراحته أمام كاسيرينو (1-صفر) في كأس الملك، على غرار مواطنه أوريليان تشواميني في الوسط. وغاب عن صفوف الفريق الثلاثي داني كارفاخال والدومينيكاني ماريان دياس وألفارو أودريوسيولا للإصابة.

قال أنشيلوتي عقب نهاية اللقاء: «المباراة كانت جيدة وخضنا المنافسة بشكل جيد أيضاً، لكن لعب فياريال أفضل منا.. المفتاح هو أننا لم ندافع بشكل جيد في منطقتنا. لعبوا على مستوى عال ولم نتمكن من مقارعتهم. شرّع الدفاع الرباعي وخط الوسط المساحات، وتمكنوا من الحصول على الكرات بين الخطوط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»

ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
برازيلي ينقذ «اليوفي» ويدفعه لوصافة الـ«سيري أ» في ليلة تعثر «إنتر»
برازيلي ينقذ «اليوفي» ويدفعه لوصافة الـ«سيري أ» في ليلة تعثر ...
لندن تستقبل جنازة «فيالي».. و«مانشيني» ينعي صديق كفاح الكرة الإيطالية: كان «شقيقا»
لندن تستقبل جنازة «فيالي».. و«مانشيني» ينعي صديق كفاح الكرة ...
«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا
«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا
عبر هدفه الـ265.. كين يتأهل بتوتنهام في كأس إنجلترا
عبر هدفه الـ265.. كين يتأهل بتوتنهام في كأس إنجلترا
أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي
أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين...
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب...
مدرب أستون فيلا يرغب في ضم المصري محمد النني
مدرب أستون فيلا يرغب في ضم المصري محمد النني...
مدرب البايرن يؤكد استقرار حالة المغربي نصير مزراوي
مدرب البايرن يؤكد استقرار حالة المغربي نصير مزراوي...
أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي
أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي...
عبر هدفه الـ265.. كين يتأهل بتوتنهام في كأس إنجلترا
عبر هدفه الـ265.. كين يتأهل بتوتنهام في كأس إنجلترا...
المزيد