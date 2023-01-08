«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا

القاهرة - بوابة الوسط

أسدى «فياريال» خدمة جليلة لبرشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه ريال مدريد (2-1)، السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وافتتح «فياريال» التسجيل عبر «يريمي بينو» (47)، وعادل «ريال» بفضل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60، قبل أن يمنح جيرار مورينو الفوز لفريقه بعد ثلاث دقائق من علامة الجزاء أيضا.

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وتجمد رصيد «ريال» عند 38 نقطة في المركز الثاني متساويا مع غريمه التقليدي برشلونة الذي بات بإمكانه توسيع الفارق إلى 3 نقاط في حال فوزه على القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو في قمة مباريات هذه المرحلة، الأحد، وتأتي خسارة «ريال» أمام «فياريال» الذي صعد للمركز الخامس موقتا برصيد 25 نقطة، عقب سلسلة من النتائج السيئة في عقر دار فريق «الغواصات الصفراء» في السنوات الأخيرة، إذ لم يفز سوى بمباراتين من أصل 11 زيارة، حيث يعود الفوز الأخير للنادي الملكي إلى العام 2017 عندما دوّن الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي أخيرًا، والويلزي غاريث بايل والفارو موراتا اسمه على قائمة المسجلين، حسب «فرانس برس».

وسيلتقي «ريال» و«فياريال» مجدداً في ثمن نهائي الكأس المحلية، علما بأن النادي الملكي يبحث عن تكريسه الأول في هذه المسابقة منذ العام 2014، ودفع مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد إراحته أمام كاسيرينو (1-صفر) في كأس الملك، على غرار مواطنه أوريليان تشواميني في الوسط. وغاب عن صفوف الفريق الثلاثي داني كارفاخال والدومينيكاني ماريان دياس وألفارو أودريوسيولا للإصابة.

قال أنشيلوتي عقب نهاية اللقاء: «المباراة كانت جيدة وخضنا المنافسة بشكل جيد أيضاً، لكن لعب فياريال أفضل منا.. المفتاح هو أننا لم ندافع بشكل جيد في منطقتنا. لعبوا على مستوى عال ولم نتمكن من مقارعتهم. شرّع الدفاع الرباعي وخط الوسط المساحات، وتمكنوا من الحصول على الكرات بين الخطوط».