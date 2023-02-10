اتفاق مبدأي بين منتخب البرازيل وكارلو أنشيلوتي

القاهرة - بوابة الوسط

توصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاتفاق مبدأي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني حاليا، من أجل تولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الأول.

ويشغل أنشيلوتي حاليا منصب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إلا أن المهمة مع البرازيل ستنطلق عقب نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أكدته شبكة «إي إس بي إن».

- أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني​

- كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

ولن يتم الإعلان رسميا عن تولي كارلو أنشيلوتي المهمة التي ستمتد لثلاث سنوات، إلا بعد توصله لاتفاق مع ناديه ريال مدريد، احتراما للأخير.