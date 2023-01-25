  • Alwasat News
Atwasat

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 05:59 مساء
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال من المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد بكأس إسبانيا، مدريد، 25 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي اليوم الأربعاء إن لاعبي خط الوسط المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس ما زالا يلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيلة النادي الملكي، رغم استبعاده لهما نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أن المستوى الذي يظهر به فيدي فالفيردي لا يقلقه بالنظر لمشاركته في كأس العالم الأخيرة بقطر.

وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2- صفر الأحد وجلس الثنائي مودريتش وكروس على دكة البدلاء، حيث دفع أنشيلوتي بالفرنسي إدواردو كامافينغا وداني سيبايوس مكانهما، قبل أن يشركهما في الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيل الألماني للهدف الثاني، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

- مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
- «أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا

ويواجه مودريتش (37 عامًا) وكروس (33 عامًا) اللذان ينتهي عقدهما في نهاية الموسم، منافسة شديدة هذا الموسم، حيث أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية.

وقال أنشيلوتي للصحفيين عشية استضافة الجار أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك الخميس: «إنهما محترفان ويفهمان ما يعنيه هذا النادي».

وأضاف: «إنهما يعرفان جودة التشكيلة التي نملكها ولا أعتقد أنني مضطر لشرح أي شيء، لقد تحدثنا منذ بداية الموسم حول هذا الموضوع، إنها لحظة انتقالية ويجب على الجميع فهمها، اللاعبون الشباب والمخضرمون».

مودريتش جزء أساسي من نجاحات النادي
وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في 2012، وكروس في 2014 وشكلا معًا جزءًا أساسيًا من نجاحات الفريق.

فازا بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا معًا، من بين ألقاب أخرى.

شكلا حتى هذا الموسم خط وسط مذهل مع البرازيلي كازيميرو، لكن الأخير انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أواخر الصيف الماضي، حيث شغل الفرنسي أوريليان تشواميني مركزه هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي إنه على الرغم من استبعاد مودريتش وكروس من مواجهة أتلتيك، فإنهما سيظلان يلعبان دورًا أساسيًا في ريال مدريد.

وأضاف: «بالطبع يمكنهم اللعب معًا، إنهما يتألقان هذا الموسم وكانا أساسيين، وسيظلان كذلك».

أنشيلوتي يعترف
واعترف أنشيلوتي بأن أحد خياراته في خط الوسط الدولي الأوروغوياني فيدي فالفيردي، لم ينجح في استعادة أفضل مستوياته التي ظهر بها قبل كأس العالم.

قدم الأوروغوياني أداءً مذهلاً في النصف الأول من الموسم لكنه حاليا يكافح من أجل العودة إلى تلك المستويات المرتفعة.

وقال أنشيلوتي: «إنه ليس في أفضل مستوياته، إنه يتحسن، إنه يتطور ولكن ليس كما كان الحال في النصف الأول من الموسم، أعتقد أن هذا طبيعي بالنظر إلى كأس العالم».

وأضاف: «علينا التحلي بالصبر. نحن لا نطلب منه تسجيل الأهداف، نحن نطلب منه أن يتألق دفاعًا وهجومًا، وعندما يعود إلى أفضل حالاته، سيسجل مرة أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة
ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة ...
المدير الرياضي لبايرن ينتقد تصرف غنابري
المدير الرياضي لبايرن ينتقد تصرف غنابري
سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش
سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع النصر
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع ...
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال...
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب......
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى ......
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس...
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع النصر
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير ......
المزيد