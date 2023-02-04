كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني جاهزية مدافعه ديفيد ألابا، بينما أشار إلى غياب الثنائي إيدير ميليتاو وكريم بنزيما.

ويلتقي ريال مدريد غدا الأحد مع مايوركا ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني «لا ليغا»، في المحطة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمرالصحفي الذي يسبق المباراة: «ألابا يمكنه اللعب غدا، أما إيدير ميليتاو وكريم بنزيما سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية، لكنهما لن يتواجدا في المباراة»، بينما أكد أن اللاعبان سيسافران مع الفريق إلى المغرب.

وأضاف: «يمكن لتوني كروس ولوكا مودريتش أن يرتاحا، لكنني أرغب في السفر إلى المغرب وأنا فائز، وأسعى للفوز بمباراة نصف نهائي كأس العالم، لذلك وجودهما مهم».

مستقبل سبايوس

أما عن مستقبل داني سبايوس، قال المدرب الإيطالي: «ما يهمني هو مساهمة اللاعبين داخل أرضية الميدان، لا يهمني مستقبلهما ولا أنظر للأمر، بالطبع أتمنى بقاء جميل اللاعبين».

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي مايوركا عاشرا بـ25 نقطة.