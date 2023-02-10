شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحوم الشك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي للإصابة في فخذه الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مرسيليا 1 - 2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد موناكو بحسب جريدة «ليكيب».

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وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب كريستوف غالتييه الذي يفتقد أصلا نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية فبراير الجاري وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقا نادي العاصمة الفرنسية.

باريس يعاني من الإصابات

ويعاني سان جيرمان أصلا منذ بداية العام الجديد إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين تواليا في المرحلتين الماضيتين.

غير أن سقطة الأربعاء أمام مرسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل ستة أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيرا في حال غاب ميسي ومبابي.