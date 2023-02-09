مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف مرسيليا، أمس الأربعاء، حلم باريس سان جيرمان في مواصلة مشواره في منافسات كأس فرنسا، حيث أقصى ليونيل ميسي وزملاءه في ثمن النهائي.

وأمل النادي الباريسي، المتصدر لترتيب البطولة بفارق 8 نقاط عن مرسيليا، في استعادة لقب الكأس الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح نانت، علما بأنه حامل الرقم القياسي في ألقاب المسابقة (14)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

من جهته، يأمل مرسيليا في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2016 عندما خسر أمام سان جرمان والتتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ 1989.

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وأخفق باريس سان جيرمان الأربعاء في تجاوز خصمه التقليدي في الدوري الفرنسي نادي مرسيليا، الذي كان مؤزرا بجمهوره، حيث خسر أمامه بهدفين مقابل هدف واحد، ليخرج من منافسات كأس فرنسا من دور ثمن النهائي.

وتقدم النادي الجنوبي بركلة جزاء للتشيلي ألكسيس سانشيس (31)، قبل أن يعادل المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لنادي العاصمة (45+2). إلا أن كلمة الحسم كانت لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة للأوكراني رسلان مالينوفسكي (57).

نيمار يعود للتشكيلة الأساسية

وعاد نيمار إلى تشكيلة سان جيرمان بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري لمشكلة في فخذه، وقاد خط الهجوم إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل غياب كيليان مبابي الذي يغيب لفترة بسبب إصابة في الفخذ.

وكان مرسيليا الأفضل في الشوط الأول، وهدد مرمى سان جرمان على دفعات، مجبرا الحارس الإيطالي جانلوجي دوناروما على القيام ببعض التصديات قبل أن يحصل على مبتغاه، ويزور مرماه في مناسبتين.