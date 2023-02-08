باريس يقترب من تمديد عقد مدافعه ماركينيوس

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب باريس سان جيرمان الفرنسي من التوصل لاتفاق مع مدافعه البرازيلي ماركينيوس، لكن لم يغلق الاتفاق بعد.

وأعلن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي لويس كامبوس أن المفاوضات مع البرازيلي تسير بصورة إيجابية للغاية، وأنهم متفائلون من إغلاق الاتفاق قريبا، وفق ما نشره الصحفي روبيرتو دي زربي.

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وأضاف: «إنها مسألة وقت فقط، ماركينيوس يريد البقاء وباريس سان جيرمان مقتنع باللاعب 100%، هو جزء من حاضر ومستقبل باريس».

وانتقل ماركينيوس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وهو بعمر الـ19 عاما، قادما من روما الإيطالي، بمبلغ 35 مليون يورو، ليستمر مع الفريق تسع سنوات، بينما يرغب باريس في بقائه مدة أطول.