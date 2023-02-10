  • Alwasat News
Atwasat

لوس أنجليس ليكرز يسقط في أمسية الاحتفال بليبرون جميس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 01:48 مساء
لوس أنجليس ليكرز يسقط في أمسية الاحتفال بليبرون جميس
لقطة من مواجهة لوس أنجليس ليكرز أمام ضيفه ميلووكي باكس في دورة كرة السلة الأميركي، 10 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

سقط لوس أنجليس ليكرز أمام ضيفه ميلووكي باكس 106 - 115 الخميس، في أمسية الاحتفال بنجمه ليبرون جيمس كأفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

كما حدث قبل 48 ساعة، كان كريم عبدالجبار، حامل الرقم القياسي السابق في عدد النقاط في تاريخ الدوري والذي كان صامدا منذ 39 سنة وتحديدا منذ 1984، حاضرا في ملعب كريبتو أرينا، لرؤية خليفته يخاطب الجماهير في وسط الملعب، مرتديا بدلة ومحاطا مرة أخرى محاطا بوالدته غلوريا وزوجته سافانا وأطفاله الثلاثة بروني وبرايس وانته زوري، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- كيفن دورانت يرغب في الانتقال إلى فينكس صنز
- أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان

وقال «الملك» الذي غاب عن المباراة بسبب معاناته من التهاب في الكاحل الأيسر: «هذا هو الخماسي الأساسي بالنسبة لي» في إشارة إلى عائلته، مضيفا: «لم يكن بإمكاني القيام بما أفعله على أساس يومي، ولم أكن أتمكن من المجيء إلى هذا الملعب وعرض مواهبي لكم يا رفاق كل ليلة لو لم يكن لدي الدعم والالتزام الذي حظيت به من عائلتي».

وأردف جيمس وسط تصفيقات وتشجيع الجماهير، قائلا: «عندما كنت طفلا، كنت أحلم كل يوم باللعب في الدوري الأميركي للمحترفين وكان الكثير من الناس يلهمونني، حلمت بتمرير الكرة إلى زملائي دون النظر إليهم على غرار ماجيك جونسون، والتسجيل على طريقة مايكل جوردان، والمراوغة مثل ألن إيفرسون، والمشاركة في مسابقة السلات الساحقة (دانك) مثل كوبي براينت».

وتابع جيمس بعد ذلك المباراة من المدرجات حيث كان فريقه قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعدما تقدم بفارق ثماني نقاط في نهاية الشوط الأول (58 - 50) بفضل تألق الألماني دينيس شرويدر (25 نقطة و12 تمريرة حاسمة) وأنتوني ديفيس (23 نقطة و16 متابعة).

ليلة تألق أنتيتوكونمبو
لكن نجم ميلووكي العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 38 نقطة في المباراة، تألق بشكل لافت في الشوط الثاني بتسجيله 23 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وبرز البديل كريس ميدلتون في صفوف باكس أيضا بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جرو هوليداي 18 نقطة.

وهو الفوز التاسع تواليا لباكس والـ38 في 55 مباراة حتى الآن هذا الموسم فشدد الخناق على بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية (39 فوزا و16 خسارة)، فيما مني ليكرز بخسارته الثالثة تواليا والـ31 في 56 مباراة وبقي في المركز الثالث عشر للمنطقة الغربية بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي

«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات
الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)

الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة

اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير
برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو
برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي تورينو ونابولي أمام كريمونيزي
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي تورينو ...
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن بي إي»
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن بي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
المزيد
الدوري الإنجليزي: أرسنال وسيتي وليفربول يرغبون في العودة لسكة الانتصارات
الدوري الإنجليزي: أرسنال وسيتي وليفربول يرغبون في العودة ......
لوس أنجليس ليكرز يسقط في أمسية الاحتفال بليبرون جميس
لوس أنجليس ليكرز يسقط في أمسية الاحتفال بليبرون جميس...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن بي إي»
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن......
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي تورينو ونابولي أمام كريمونيزي
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي ......
المزيد