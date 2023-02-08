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ميلان يرغب في الجلوس مع ممثلي جيرو لتمديد عقده

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 05:29 مساء
ميلان يرغب في الجلوس مع ممثلي جيرو لتمديد عقده
مهاجم إي سي ميلان الإيطالي أوليفييه جيرو. (أرشيفية: الإنترنت)
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حدد إي سي ميلان الإيطالي موعدا جديدا للاجتماع مع ممثلي المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من أجل التفاوض حول تجديد عقده مع الفريق.

وبحسب ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» فإن النادي فتح محادثات مع ممثلي جيرو الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، من أجل تمديده وإبقاء المهاجم في مدينة ميلانو فترة أكبر.

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وتقدمت عدة أندية في يناير الماضي من أجل التعاقد مع مهاجم ميلان، وعلى رأسها إيفرتون الإنجليزي وإم إل إس الأميركي، لكن إدارة «الروسونيري» رفضت الدخول في المفاوضات، إذ تعتبر جيرو لاعبا هاما في الفريق ولا يمكن المساس به.

الانتقال إلى ميلان
وانتقل المهاجم البالغ من العمر 36 عاما إلى ميلان الإيطالي في الانتقالات الصيفية موسم 2023، بعقد لمدة موسمين، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

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