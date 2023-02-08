ميلان يرغب في الجلوس مع ممثلي جيرو لتمديد عقده

القاهرة - بوابة الوسط

حدد إي سي ميلان الإيطالي موعدا جديدا للاجتماع مع ممثلي المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من أجل التفاوض حول تجديد عقده مع الفريق.

وبحسب ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» فإن النادي فتح محادثات مع ممثلي جيرو الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، من أجل تمديده وإبقاء المهاجم في مدينة ميلانو فترة أكبر.

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وتقدمت عدة أندية في يناير الماضي من أجل التعاقد مع مهاجم ميلان، وعلى رأسها إيفرتون الإنجليزي وإم إل إس الأميركي، لكن إدارة «الروسونيري» رفضت الدخول في المفاوضات، إذ تعتبر جيرو لاعبا هاما في الفريق ولا يمكن المساس به.