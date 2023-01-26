زانيولو أولويته ميلان رغم عرض بورنموث الكبير

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر المفاوضات بين أندية بورنموث وميلان من جهة، ونادي روما من جهة أخرى، بشأن انتقال لاعب الوسط الإيطالي نيكولو زانيولو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن عرض أولي بقيمة 30 مليون يورو من نادي بورنموث للتعاقد مع الشاب الإيطالي، إلى جانب بعض الإضافات التي قد تصل إلى سبعة ملايين يورو.

- الأحد.. قمة مرتقبة بين نابولي وروما بحضور تقنية جديدة

- حكيم زياش يفضل الانتقال لروما بعد مكالمة مورينيو

بينما أكد رومانو على أن اللاعب البالغ 23 عاما يملك اتفاقا مع إي سي ميلان على البنود الشخصية، لتبقى الكرة في ملعب زانيولو من أجل الإفصاح عن رغبته في تمثيل أي من الناديين.

ميلان يرغب في استعارة اللاعب

وبينما بورنموث يغري إي إس روما بالأموال، يأمل إي سي ميلان أن تكون رغبة اللاعب حاسمة في اختياره، على الرغم من أن «الروسونيري» تقدم بعرض إعارة مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو.

وينتظر روما انتقال لاعبه زانيولو نحو أحد الناديين، ليتجه لخطف حكيم زياش من تشيلسي الإنجليزي، الذي يأمل في الحصول على 25 مليون يورو نظير انتقال المغربي لصفوف «الذئاب».