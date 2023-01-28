  • Alwasat News
Atwasat

مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 06:36 مساء
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مدرب إي سي ميلان ستيفانو بيولي من المؤتمر الصحفي قبل مباراة ساسولو بالدوري الإيطالي، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مدرب إي سي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي عن صعوبة المواجهة أمام ساسولو غدا الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، وأشار إلى أن فريقه يجب عليه العمل الجاد لتجاوز هذه المرحلة السيئة، والعودة لسكة الانتصارات، كما أكد على جاهزية باكايوكو وثيو هيرنانديز.

وقال بيولي: «نحن سعداء للعب أمام جماهيرنا التي ساعدتنا في روما من خلال دعمها وتشجيعها، فالأمر متروك لنا الآن، علينا الفوز في المباراة بأداء مقنع، أمام خصم صعب»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».
وعن جاهزية لاعبيه، قال ستيفانو: «نركز كثيرا على العمل والتدرب بجدية كبيرة، الآن علينا فقط القيام بأشياء بسيطة، قبل خوض اللقاء غدا».

- رافائيل لياو باق في ميلان رغم عدم تجديد عقده
- جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

وأكمل: «ثيو هيرنانديز كان في المجموعة ولم يواجه أي مشاكل، إذا استمر على هذا النحو اليوم فسيكون متاحا لمباراة الغد».

باكايوكو جاهز
وتابع: «كذلك باكايوكو هو الآخر، لقد تدرب جيدا وهو متاح لمواجهة الغد أمام روما، وسأحدد من سيشارك حسب احتياج المباراة، سأختار أفضل العناصر لبدء اللقاء»، بينما أكد غياب توموري عن المباراة.

وعن شارل دي كيتيلير: «من الناحية البدنية هو أفضل مما كان عليه في بداية الموسم، فهو صانع ألعاب مهاجم، وإذا لعب فإنه سيشارك في هذا المركز، في بعض الأحيان عندما يكون ثابتا في المقدمة مع جيرود يمكن أن نلعب 4-4-2».

التفكير في لقاء إنتر
وعن ما إذا كان يفكر في مباراة الإنتر، قال بيولي: «نحتاج غدا إلى أداء إيجابي للاستعداد بشكل أفضل للمباراة ضد الإنتر، يجب أن نتحلى بالصلابة ، ثم نعود إلى الجمال والذكاء أيضا، قدمنا مباراة سيئة للغاية أمام إنتر في السوبر».

وأكمل: «حتى مباراة ليتشي، سجلنا هدفين في المتوسط في كل مباراة خضناها، مما يعني أن الهجوم كان يعمل، في المباريات القليلة الماضية، كان هناك بطء كبير، وكافحنا للتغلب على ضغط الخصوم».

ولم يرغب المدرب بيولي في وضع اللوم على حراس المرمى، مؤكدا أن الفريق ككل يمر بحالة سيئة، وأضاف: «نحن نستقبل فرصا مهمة للغاية، من الصعب على حارس المرمى أن يصد دائما، الفريق بالكامل يجب أن يدافع بشكل أفضل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو

اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
صندوق النقد: اضطرابات وتشرذم سياسي بسبب صدمات الاقتصاد العالمي

صندوق النقد: اضطرابات وتشرذم سياسي بسبب صدمات الاقتصاد العالمي
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية

المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية
ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 ...
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور ......
المزيد
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه على هرتا
أونيون برلين يتساوى مع بايرن في صدارة الدوري الألماني بفوزه ......
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة أمام تسيتسباس
لمعادلة رقم نادال.. ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة ......
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث...
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح
مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح...
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان...
المزيد