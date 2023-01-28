مدرب ميلان: علينا العمل بجد للعودة للطريق الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب إي سي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي عن صعوبة المواجهة أمام ساسولو غدا الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، وأشار إلى أن فريقه يجب عليه العمل الجاد لتجاوز هذه المرحلة السيئة، والعودة لسكة الانتصارات، كما أكد على جاهزية باكايوكو وثيو هيرنانديز.

وقال بيولي: «نحن سعداء للعب أمام جماهيرنا التي ساعدتنا في روما من خلال دعمها وتشجيعها، فالأمر متروك لنا الآن، علينا الفوز في المباراة بأداء مقنع، أمام خصم صعب»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

وعن جاهزية لاعبيه، قال ستيفانو: «نركز كثيرا على العمل والتدرب بجدية كبيرة، الآن علينا فقط القيام بأشياء بسيطة، قبل خوض اللقاء غدا».

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وأكمل: «ثيو هيرنانديز كان في المجموعة ولم يواجه أي مشاكل، إذا استمر على هذا النحو اليوم فسيكون متاحا لمباراة الغد».

باكايوكو جاهز

وتابع: «كذلك باكايوكو هو الآخر، لقد تدرب جيدا وهو متاح لمواجهة الغد أمام روما، وسأحدد من سيشارك حسب احتياج المباراة، سأختار أفضل العناصر لبدء اللقاء»، بينما أكد غياب توموري عن المباراة.

وعن شارل دي كيتيلير: «من الناحية البدنية هو أفضل مما كان عليه في بداية الموسم، فهو صانع ألعاب مهاجم، وإذا لعب فإنه سيشارك في هذا المركز، في بعض الأحيان عندما يكون ثابتا في المقدمة مع جيرود يمكن أن نلعب 4-4-2».

التفكير في لقاء إنتر

وعن ما إذا كان يفكر في مباراة الإنتر، قال بيولي: «نحتاج غدا إلى أداء إيجابي للاستعداد بشكل أفضل للمباراة ضد الإنتر، يجب أن نتحلى بالصلابة ، ثم نعود إلى الجمال والذكاء أيضا، قدمنا مباراة سيئة للغاية أمام إنتر في السوبر».

وأكمل: «حتى مباراة ليتشي، سجلنا هدفين في المتوسط في كل مباراة خضناها، مما يعني أن الهجوم كان يعمل، في المباريات القليلة الماضية، كان هناك بطء كبير، وكافحنا للتغلب على ضغط الخصوم».

ولم يرغب المدرب بيولي في وضع اللوم على حراس المرمى، مؤكدا أن الفريق ككل يمر بحالة سيئة، وأضاف: «نحن نستقبل فرصا مهمة للغاية، من الصعب على حارس المرمى أن يصد دائما، الفريق بالكامل يجب أن يدافع بشكل أفضل».