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جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 05:22 مساء
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟
المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو. (أرشيفية - إنترنت)
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كشف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو عن اعتزامه تجديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي، وأنه ليس مستعداً لتحديد موعد نهاية مشواره مع المنتخب الفرنسي، وينتهي العقد الحالي لجيرو 36 عاماً مع ميلان في يونيو المقبل، وقد واجه تساؤلات أيضاً بشأن مستقبله مع المنتخب الفرنسي في أعقاب الهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

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ورفض جيرو، الذي أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي عبر المونديال، تحديد موعد لاعتزاله اللعب الدولي، وقال جيرو في تصريحات لبرنامج «كانال فوتبول كلوب» التليفزيوني: «في الوقت الحالي، أنا مستمر مع المنتخب الوطني. أدهشني قرار هوغو بالرحيل عن المنتخب، هناك علاقة مميزة تجمعنا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

وأضاف: «أتحدث مع النادي، وإذا كانت هناك فرصة لإنهاء مسيرتي على مستوى عالٍ مع ميلان، فسأفعل، وقد أختار وجهة غريبة، ودائماً ما أحب الدوري الأميركي لكرة القدم».

وأوضح جيرو قائلا: «أي شيء يمكن أن يحدث، لم أنسحب من الساحة الدولية، وبالتالي مازلت متاحاً للمشاركة».

كما واجه جيرو أيضاً تساؤلات بشأن مستقبله مع ناديه، حيث ينتهي عقده مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، وقد أبدى رغبة في الاستمرار مع الفريق. قائلا في ختام حديثه: «أرغب في التجديد مع ميلان، بإحراز لقب الدوري الإيطالي، دخلت قلوب الجماهير».

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