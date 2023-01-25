رافائيل لياو باق في ميلان رغم عدم تجديد عقده

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من عدم توصل إي سي ميلان لاتفاق مع المهاجم البرتغالي رافائيل لياو لتجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي في يونيو 2024.

وجذب نجم ميلان أنظار كبار أوروبا إليه بعد التألق مع «الروسونيري»، ما دفع ناديه للإسراع من أجل إبقاء البرتغالي لأطول فترة ممكنة بعقد طويل الأمد، وفق ما نشرته جريدة «كالشيو ميركاتو».

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وأعلن لياو في عدة مناسبات سابقة أن مستقبله القريب مرتبط بالميلان، لكن وكيل أعماله خورخي مينديز يكافح لإيجاد طريقة لإخراج اللاعب من «السان سيرو».

مالديني يأمل في الوصل لاتفاق

ويأمل المدير الرياضي لإي سي ميلان باولو مالديني أن يتوصل لاتفاق مع مينديز من شأنه أن يجدد عقد اللاعب، ويرفع شرط الإفراج عنه لأعلى من 150 مليون يورو، الذي يعتبر مبلغا بسيطا بالنسبة للأندية الراغبة في خطفه.

ويعاني «الروسونيري» في الفترة الأخيرة من تخبطات كثيرة على مستوى النتائج، إذ مني بالخسارة أمام لاتسيو في الدوري، وخسر قبلها كأس السوبر الإيطالي في السعودية أمام غريمه إنتر.