باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي لقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه أمام نظيره إي سي ميلان بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي استضافها ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية.

وسيطر الإنتر على مجريات الشوط الأول واستطاع التفوق على إي سي في كل شيء، وسجل هدفين عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 10، قبل أن يضيف زميله إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 21، بينما لم تكن لإي سي ميلان أي ردة فعل في الشوط الأول.

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في الشوط الثاني ظهر «الروسونيري» بوجه مغاير، وسيطر على مجريات الشوط، وهدد مرمى «النيراتزوري» في مناسبات عديدة، لكن الحظ لم يحالف مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو مرة، وفي الثانية أبعدها المدافع أليساندرو باستوني برأسية بارعة قبل أن تصل للمهاجم أوليفيه جيرو، الذي انتظرها على القائم البعيد ليسكنها الشباك.

واستمر إي سي ميلان في محاولاته لإدراك التعادل، وأجرى المدرب ستيفانو بيولي عدة تغيرات لكنها لم تؤت ثمارها، إذ سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث بطريقة جميلة عند الدقيقة 77، ليقضي على آمال «الروسونيري» في إحراز اللقب.

وجاءت أخطر الكرات الميلانية في الدقيقة 92 من عمر المباراة، إذ أخطأ جونيور ميسياس عرضيته، فاصطدمت بالعارضة الأفقية للحارس أونانا، وتبتعد فرصة تسجيل هدف شرفي اللقاء عن إي سي ميلان، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الإنتر وتتويجه رسميا بطلا لكأس السوبر الإيطالي للعام 2022.