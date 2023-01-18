  • Alwasat News
Atwasat

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 11:01 مساء
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بالهدف الأول في شباك إي سي في مباراة كأس السوبر الإيطالي، ملعب الملك فهد بالسعودية، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي لقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه أمام نظيره إي سي ميلان بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي استضافها ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية.

وسيطر الإنتر على مجريات الشوط الأول واستطاع التفوق على إي سي في كل شيء، وسجل هدفين عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 10، قبل أن يضيف زميله إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 21، بينما لم تكن لإي سي ميلان أي ردة فعل في الشوط الأول.

- التشكيلة الرسمية لـ«ديربي ميلانو» بين إنتر وإي سي في نهائي كأس السوبر الإيطالي
- مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر

في الشوط الثاني ظهر «الروسونيري» بوجه مغاير، وسيطر على مجريات الشوط، وهدد مرمى «النيراتزوري» في مناسبات عديدة، لكن الحظ لم يحالف مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو مرة، وفي الثانية أبعدها المدافع أليساندرو باستوني برأسية بارعة قبل أن تصل للمهاجم أوليفيه جيرو، الذي انتظرها على القائم البعيد ليسكنها الشباك.

واستمر إي سي ميلان في محاولاته لإدراك التعادل، وأجرى المدرب ستيفانو بيولي عدة تغيرات لكنها لم تؤت ثمارها، إذ سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث بطريقة جميلة عند الدقيقة 77، ليقضي على آمال «الروسونيري» في إحراز اللقب.

وجاءت أخطر الكرات الميلانية في الدقيقة 92 من عمر المباراة، إذ أخطأ جونيور ميسياس عرضيته، فاصطدمت بالعارضة الأفقية للحارس أونانا، وتبتعد فرصة تسجيل هدف شرفي اللقاء عن إي سي ميلان، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الإنتر وتتويجه رسميا بطلا لكأس السوبر الإيطالي للعام 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية

المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة

اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية
لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»

لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»
وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما

وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما
شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟

شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟
بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى

بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى
إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر

إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر
المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»

المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»
شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي
لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا

لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
بصعوبة.. أنس جابر تنتزع بطاقة التأهل للدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة
بصعوبة.. أنس جابر تنتزع بطاقة التأهل للدور الثاني لبطولة أستراليا...
بايرن يتعاقد مع الحارس سومر قادما من مونشنجلادباخ
بايرن يتعاقد مع الحارس سومر قادما من مونشنجلادباخ
غوارديولا يعلن جاهزية دي بروين لمواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام
غوارديولا يعلن جاهزية دي بروين لمواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
رونالدو يعلن سبب انضمامه للنصر السعودي
رونالدو يعلن سبب انضمامه للنصر السعودي...
المزيد
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي......
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد...
التشكيلة الرسمية لـ«ديربي ميلانو» بين إنتر وإي سي في نهائي كأس السوبر الإيطالي
التشكيلة الرسمية لـ«ديربي ميلانو» بين إنتر وإي سي في نهائي ......
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز...
غوارديولا يعلن جاهزية دي بروين لمواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام
غوارديولا يعلن جاهزية دي بروين لمواجهة مانشستر سيتي أمام ......
المزيد