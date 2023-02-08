بايرن ميونخ وقع مع كانسيلو مجانا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه تعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو دون دفع أي أموال، في صفقة إعارته حتى الصيف المقبل.

وتعاقد بايرن مع ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة إعارة، مع وضع بند شراء غير إلزامي بقيمة 70 مليون يورو، بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ صالح حميديتش: «وقعنا مع كانسيلو بدون أي رسوم للإعارة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف».