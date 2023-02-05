المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد اللاعب البوسني السابق والمدير الرياضي الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حسن صالح حميدجيتش، الحارس الدولي مانويل نوير، مؤكدا أنه وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي، عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لحامي عرين منتخب «دي مانشافت» المصاب حاليا.

- نوير يشعل فتيل أزمة مع بايرن ميونخ والسبب مدربه

كان نوير الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ37، وفي مقابلتين مع الموقع الرياضي المتخصص «ذي أتلتيك» والجريدة اليومية الألمانية «سودويتشه تسايتونغ»، انتقد بشدّة إقالة مدرب حراس المرمى منذ 2011 وصديقه المقرب توني تابالوفيتش، من قبل إدارة النادي البافاري، حسب «فرانس برس».

كسر في الساق أثناء التزلج

قال الحارس الألماني الدولي الذي سيبقى بعيدا عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب كسر في ساقه اليمنى تعرض له جراء ممارسته رياضة التزلج «كانت ضربة بالنسبة لي، بينما أنا كنت منهارا. بدا الأمر كما لو أن قلبي قد اقتلع».

لم تنل تصريحات نوير استحسان حميدجيتش، إذ ردّ خلال مقابلة مع جريدة «بيلد آم زونتاغ» الأحد بأن «خيبة الأمل» التي عبّر عنها نوير بشأن إقالة تابالوفيتش «تؤثر علينا أيضا، لأن مانويل وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي».

وأضاف «أفهم أن يتأثر مانويل شخصيا. لكن بصفته قائد الفريق، كنت أتوقع موقفا مختلفا منه».