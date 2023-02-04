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نوير يشعل فتيل أزمة مع بايرن ميونخ والسبب مدربه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 04:25 مساء
نوير يشعل فتيل أزمة مع بايرن ميونخ والسبب مدربه
الحارس مانويل نوير مع مدرب حراس المرمى في بايرن ميونيخ توني تابالوفيتش. (أرشيفية: الإنترنت)
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«كما لو أن قلبي قد اقتلع»، هكذا كان رد فعل الحارس المخضرم مانويل نوير على إقالة مدرب حراس المرمى في بايرن ميونيخ توني تابالوفيتش، وهو صديقه المقرب، مما يلخص الخلاف الكبير بين النادي «البافاري» وقائده المصاب والذي لا يمس.

قبل عشرة أيام، أقيل مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش من منصبه بشكل مفاجئ، بعد أن بقي إلى جانب حارس المرمى الدولي لسنوات، مما أشعل الخلاف بين نوير والنادي، وزادت الأمور سوءًا مع الإطلالة الإعلامية الصريحة لبطل العالم 2014 في نهاية هذا الأسبوع، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء التزلج والتي أدت إلى كسر في ساقه، في 9 ديسمبر، إثر أيام قليلة من خروج ألمانيا المذل من الدور الأول لكأس العالم 2022، خرج نوير عن صمته في مقابلتين مع الموقع الرياضي المتخصص «ذي أتلتيك» والصحيفة اليومية الألمانية «سودويتشه تسايتونغ».

وعلق نوير (36) على رحيل تابالوفيتش بقوله: «إنها خيبة أمل كبيرة، كما لو أن قلبي قد اقتلع».

وتابع: «نحن نتحدث عن الجانب الإنساني للأشياء، وكيف يتم التعامل مع موظف ذي قيمة. في بايرن، نريد أن نكون مختلفين، عائلة. ثم يحدث شيء لم أشهده من قبل. إنه أمر محزن للجميع».

قد تكون نهاية القصة
بعض قصص الحب تنتهي بشكل سيء بشكل عام. ربما يكون ذلك الواقع الذي قد يفرض نفسه بين بايرن ونوير، الذي حرس عرين البافاري منذ أكثر من عقد وتحديدا منذ صيف 2011، وتوج معه بلقبين في دوري أبطال أوروبا (2013 و2020) وعشرة ألقاب في الدوري المحلي تواليا، لكن يبدو أن آخر الفصول قد تكتب الآن مع طلاق وشيك لا انفصال ودي.

ويأتي هذا التصادم بين الجانبين قبل 10 ايام من المواجهة المرتقبة لبايرن أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 14 فبراير الحالي، فضلا عن وضع غير مريح للفريق البافاري في الـ«بوندسليغا» بخلاف المواسم الماضية.

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