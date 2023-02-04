مدرب الوداد: مواجهة الهلال صعبة ونأمل التأهل لملاقاة فلامينغو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب الوداد البيضاوي المغربي مهدي نفطي أن مواجهة الهلال السعودي ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة على أرضهم، ستكون صعبة جدا.

وأضاف نفطي: «نتمنى الظهور بمستوى رائع، يمكننا من تحقيق نتيجة إيجابية تدفعنا للصعود للدور المقبل من البطولة، أملنا مواجهة فلامينغو»، وفق ما نشرته وكالة الشرق الأوسط.

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وحول عدم تقديم الهلال أداء قويا في المباريات الماضية ضمن منافسات الدوري السعودي، قال: «لا يمكن الحكم بذلك هنا، هما بطولتان مختلفتان والحافز فيهما كذلك مختلف، نتمنى أن نظهر بالشكل المطلوب، وكل تركيزنا منصب حاليا على خوض المواجهة»

الاستعداد للمباراة

من جانبه، قال لاعب الوداد البيضاوي يحيى عطيةالله: «استعدينا بما فيه الكفاية للمباراة، نتدرب منذ أسبوع تقريبا».

وأكمل: «ذهنيا وبدنيا نحن في كامل الاستعداد لمواجهة الهلال بطل آسيا، وهي مباراة لن تكون سهلة إطلاقا، نتمنى أن نوفق ونكون الفريق الفائز».