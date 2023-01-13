قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أجريت اليوم الجمعة قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمدينتي طنجة والرباط بالمغرب في الفترة ما بين الأول من فبراير وحتى 11 فبراير 2023، وشهدت مواجهة الوداد المغربي والهلال السعودي في افتتاح مشوارهما بالبطولة.

وستشهد المباراة الأولى ملاقاة الأهلي المصري نظيره أوكلاند سيتي في الأول من فبراير، على أن يواجه الفائز من هذه المواجهة فريق سياتل ساوندرز في ثاني مباريات البطولة يوم الرابع من فبراير، وذلك حسبما نشر في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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وينتظر فريق ريال مدريد بخامس مباريات البطولة مواجهة نصف النهائي الأول، الفائز من المباراة الثانية للبطولة والتي ستجمع الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند ضد فريق سياتل.

الوداد في صدام أمام الهلال

وستجمع المباراة الثالثة، فريق الوداد المغربي بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا في مدينة الرباط في الرابع من فبراير، على أن يلاقي الفائز من هذه المواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في المباراة الرابعة بنصف النهائي الثاني.

وستقام يوم 11 فبراير مباراتان، تشهد الأولى نهائي البطولة بين الفائز من المباراة الرابعة والخامسة، بينما تشهد مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع الفريقين الخاسرين من المبارتين.