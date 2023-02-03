مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي بطلا أفريقيا وآسيا الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي السبت في الرباط، في قمة نارية ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية في كرة القدم بالمغرب، في مواجهة عربية خالصة.

يأمل الوداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة الهلال ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية على أمل تكرار إنجاز مواطنه وغريمه التقليدي الرجاء البيضاوي الذي فجر المفاجأة في نسخة 2013 بالمملكة عندما بلغ المباراة النهائية وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر- 2، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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قال الركراكي المدرب السابق للوداد والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي «فيفا»: «أعتقد أن المباراة ضد الهلال بمثابة فخ، إذا تمكنوا من تخطيها، أعتقد أنه يمكنهم بلوغ النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، كل شيء ممكن».

وأضاف: «من المنتظر أن تكون مباراة متكافئة لأن الهلال ناد عملاق في السعودية وآسيا، إنه ريال مدريد آسيا، لديه أيضا مشجعون ولاعبون على مستوى عال جدا، لكن عامل اللعب على أرضه سيساعد فريق الوداد بشكل خاص».

وبخصوص المشجعين، أوضح الركراكي أن: «الجميع سيكتشف جمهورا استثنائيا على شاكلة جماهير أميركا الجنوبية، وربما يكونون من أفضل الجماهير في العالم، ستكون الأجواء رائعة، لقد حظيت بعام استثنائي مع هذا الجمهور، إنه أمر جيد للمغرب - خاصة بعد مشوارنا في كأس العالم - أن يرى الجميع أن لدينا كرة قدم وجمهور وملاعب جميلة، سيكون أمرا رائعا لبلدنا».

تاريخ مواجهات الفريقين

والتقى الهلال والوداد أربع مرات سابقة، ثلاث منها في بطولة الأندية العربية، وواحدة في بطولة النخبة الدولية، وانتهت تلك المواجهات بفوز الهلال في مباراتين والوداد في واحدة وتعادلا مرة واحدة.

ويأمل الهلال في مشاركته الثالثة تواليا وفي تاريخه في تكرار إنجاز النسختين الأخيرتين على الأقل عندما حل رابعا.

ويفتقد الهلال إلى خدمات عدد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة في مقدمتها قائده سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي ومحمد البريك وحمد اليامي، لكن قائمته تضم مجموعة من الأسماء المميزة، أبرزها سالم الدوسري وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وعبدالله المعيوف، إلى جانب الكوري هيون- سو جانغ والكولومبي غوستافو كويار والبيروفي أندري كاريو والمالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي ميشال دلغادو.