المثير للجدل إرفينغ يطلب الرحيل عن «نتس» ويلوح بالرحيل المجاني في الدوري الأميركي للسلة

القاهرة - بوابة الوسط

طلب النجم كايري إرفينغ من فريقه بروكلين نتس الرحيل بصفقة تبادلية، حسب ما كشف تقرير في «ذي أتلتيك»، نقلا عن مصادر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وقال التقرير إن إرفينغ أبلغ الفريق بأنه يرغب في الانتقال قبل الموعد النهائي لإغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس، أو أنه سيغادر كلاعب حرّ في يوليو المقبل.

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واختير إرفينغ للمشاركة في مباراة كل النجوم الاستعراضية للمرة الثامنة، بعد أن بلغ متوسطه هذا الموسم 27.1 نقطة و5.1 متابعة و5.2 تمريرة حاسمة، ويخوض صانع الألعاب (30 عاما)، والذي صنع اسمه بشكل خاص مع كليفلاند كافالييرز، موسمه الرابع في صفوف نتس بعد انضمامه من بوسطن سلتيكس، حسب «فرانس برس».

يحتل نتس حاليا المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ31 فوزا و20 خسارة.

في نوفمبر الماضي، أوقف إرفينغ ثماني مباريات بعد أن أثار منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بفيلم يعادى السامية جدلا واسعا، وقال التقرير إن إرفينغ رفض أخيرا عرضا لتجديد عقده من نتس وأن لوس أنجليس ليكرز وفينيكس صنز ودالاس مافريكس قد تكون وجهات محتملة له.