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ليبرون جيمس ويانيس أنتيتوكونمبو يقودان فريقي «أول ستار»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 01:45 مساء
ليبرون جيمس ويانيس أنتيتوكونمبو يقودان فريقي «أول ستار»
يمينا: يانيس أنتيتوكونمبو، ويسارا: ليبرون جيمس، قائدا فريقا النجوم في مباراة «أول ستار». (أرشيفية: الإنترنت)
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سيكون نجما لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، وميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، قائدَين لكل من الفريقين اللذين سيخوضان مباراة كل النجوم «أول ستار» التقليدية، التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك حسب النتائج النهائية للتصويت التي شهدت إخفاق الكاميروني جويل إمبيد في حجز مركز أساسي.

وسيتساوى جيمس الذي يتجه إلى أن يصبح الهداف التاريخي للدوري، مع كريم عبدالجبار كالرجل الأكثر خوضا لمباريات كل النجوم بـ19 مباراة.

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وأصبح جيمس الفائز بالدوري الأميركي أربع مرات، والذي يبلغ معدله 29.9 نقطة و8.5 متابعة وسبع تمريرات حاسمة هذا الموسم، قائدا كصاحب المركز الأول في التصويت الجماهيري عن منطقته في كل من الأعوام الستة التي استخدم فيها الدوري نظام القادة لاختيار الفريقين من بين جميع اللاعبين المتاحين.

أنتيتوكونمبو قائدا للمرة الثالثة
بدوره، سيكون أنتيتوكونمبو قائد فريقه للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق أن فعل ذلك في العامين 2019 و2020.

وانضم إلى جيمس في التشكيلة الأساسية للمنطقة الغربية كل من لاعب نيو أورليانز بليكانز زيون ويليامسون، ولاعب ارتكاز دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش، وصانع ألعاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ولاعب دالاس مافريكس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش.

أما الأساسيون الآخرون في الشرق فهم لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت وزميله كايري إرفينغ، لاعب بوسطن سليتكس جايسون تايتوم وصانع ألعاب كليفلاند كافالييرز دونوفان ميتشل.

وتشكل أصوات الجمهور 50% من عملية اختيار التشكيلتين الأساسيتين، على أن تعود الـ50% الأخرى مناصفة بين اللاعبين والصحفيين.

وسيعلن الأسبوع المقبل عن اللاعبين الاحتياطيين، على أن يختار القائدان جيمس وأنتيتوكونمبو فريقيهما قبل انطلاق المباراة.

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