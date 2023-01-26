فيلادلفيا يواصل صحوته في الـ«إن بي إيه» وووريورز يفوز بفارق ثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صحوته عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس ونجمه السابق الأسترالي بن سيمونز (137-133) الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، فيما سجل داميان ليلارد 60 نقطة لفريقه بورتلاند ترايل بلايزرز في سلة ضيفه يوتا جاز وحسم المواجهة لصالحه (134 - 124).

في المباراة الأولى، لم تكلل العودة الثانية لسيمونز إلى بيته السابق بالنجاح، وعاد بهزيمة جديدة بعد الأولى العام الماضي (106-115) والتي جاءت بعد تسعة أشهر منذ صفقة التبادل التي انتقل بموجبها إلى نتس في فبراير الماضي.

وواجه سيمونز مرة أخرى استقبالا عدائيا من جمهور سيكسرز، كما كانت المباراة الأولى له في مواجهة زميله السابق في الفريق الكاميروني جويل إمبييد الذي كان أحد أسباب تركه سيكسرز بسبب توتر العلاقة بينهما.

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وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين منذ البداية، وانتهى ربعها الأول بتعادل مثير (41-41)، قبل أن يفرض سيكسرز أفضليته في الثاني بفارق 10 نقاط (34-24).

واشتدت المنافسة مجددا في الربع الثالث الذي حسمه نتس بفارق نقطة واحدة فقط (33-32)، ثم حاول تدارك الموقف في الربع الأخير (35-30) دون جدوى.

وكان البديل تايريز ماكسي أفضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 27 نقطة، وأضاف إمبيد (26) مع 10 متابعات، وجيمس هاردن (23) مع سبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز البديل الآخر سيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريورز حامل اللقب، في صفوف نتس الذي واصل اللعب في غياب نجمه كيفن دورانت المصاب، بتسجيله 32 نقطة، وأضاف كايري إرفينغ 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى سيمونز بـ12 نقطة فقط.

وهو الفوز السادس تواليا لفيلادلفيا والـ31 في 47 مباراة حتى الآن هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الثاني للمنطقة الشرقية، فيما مني نتس بخسارته الثامنة عشر في 47 مباراة، وتراجع إلى المركز الرابع خلف ميلووكي باكس الفائز على ضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية (107 - 99) بفضل 33 نقطة و14 متابعة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

واستفاد باكس من غياب العملاق الصربي نيكولا يوكيتش عن صفوف ناغتس الذي برز في صفوفه آرون غوردون بتسجيله 26 نقطة.

60 نقطة لليلارد للمرة الرابعة في مسيرته

وفرض ليلارد نفسه نجمًا في مباراة ترايل بلايزرز وضيفه يوتا جاز بتسجيله 60 نقطة، وذلك للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية.

وعلّق ليلارد الذي سجل تسع ثلاثيات، على إنجازه قائلا: «حتى عندما كانت الأمور لا تسير على ما يرام، شعرت دائما بأنه بإمكاني إعادة الفريق إلى المباراة»، مضيفا: «عندما تدخل في هذا النوع من الإحساس تشعر بأنك تستطيع التحكم في النتيجة».

وانتزع ووريورز فوزا قاتلا من ضيفه ممفيس غريزلير (122 - 120) بفضل سلة لجوردان بول قبل ثانيتين من نهاية المباراة.

وقدم الفريقان مباراة قوية شهدت طرد نجم ووريورز ستيفن كوري قبل نهايتها بدقيقة و14 ثانية وذلك للمرة الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية.

وفي باقي المباريات، مُني نيو أورليانز بيليكانز بخسارته السادسة تواليا عندما سقط أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز (102 - 111)، وخسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ضيفه أتلانتا هوكس (132 - 137)، وساكرامنتو كينغز أمام تورونتو رابتورز (95 - 113)، وهيوستن روكتس أمام واشنطن ويزاردز (103 - 108)، فيما فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه إنديانا بايسرز (126 - 120).