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الألماني دينيس شرودر يحقق لـ«ليكرز» فوزا قاتلا على غريزليز في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 02:54 مساء
الألماني دينيس شرودر يحقق لـ«ليكرز» فوزا قاتلا على غريزليز في دوري السلة الأميركي
لاعب ليكرز شرودر يسجل سلة قاتلة أمام غريزليز. (فرانس برس)
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حقّق لوس أنجليس ليكرز فوزا قاتلا على حساب ممفيس غريزليز (122-121) بمجهود لافت في الثواني الأخيرة من الألماني دينيس شرودر، وذلك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الجمعة، وأنهى ليكرز سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لغريزليز.

برز راسل وستبروك كأفضل مسجّل للفريق الفائز بـ29 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، فيما أضاف النجم ليبرون جيمس 23 نقطة، وفيما كان ممفيس متقدمًا (120-119) قبل 13 ثانية من نهاية المباراة، نجح شرودر في سرقة الكرة من دزموند باين، والانطلاق بسرعة في هجمة مرتدة نحو السلّة، ليسجّل ويحصل على رمية حرة إضافية، ويقلب الطاولة على منافسه، حسب «فرانس برس».

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حاول غريزليز خطف الفوز في الثانية الأخيرة، إلا أن محاولة جا مورانت لم تنجح، قبل أن يضيع براندون كلارك إحدى الرميتين الحرتين ليضمن ليكرز الفوز، ويعتبر الفوز مهما فنيا ومعنويا لـ«ليكرز» الذي يعاني من انعدام في الثبات هذا الموسم بعد سلسلة من الإصابات، كانت آخرها لنجم الارتكاز أنتوني ديفيس. وأنهى مورانت اللقاء بـ22 نقطة، وأضاف كل من تيوس جونز وجون كونشار 20 لكل منهما.

ومن ناحية أخرى، حقّق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، فوزا لافتا على حساب كليفلاند كافالييرز بنتيجة (120-114)، وجاء الفوز مفاجئا على اعتبار أن ووريرز غاب عنه الرباعي ستيفن كوري، كلاي تومسون، الكندي أندرو ويغينز ودرايموند غرين بعد يوم واحد من الخسارة الموجعة أمام سلتيكس بعد وقت إضافي في بوسطن (121-118).

لكنّ ووريرز تألق بتسجيله 23 ثلاثية، وبرز منه على المستوى الفردي جوردان بول بـ32 نقطة، وأضاف إلي تاي جيروم 22. وأحرز داريوس غارلاند 21 نقطة لكليفلاند الذي افتقد أيضا إلى خدمات الهدّاف دونوفان ميتشل، بسبب إصابة في الفخذ.

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