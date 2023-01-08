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«جيمس» يقود صحوة «ليكرز» بتحقيق الفوز الخامس تواليا في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 02:42 مساء
«جيمس» يقود صحوة «ليكرز» بتحقيق الفوز الخامس تواليا في دوري السلة الأميركي
مباراة لـ«لوس أنجليس ليكرز» في دوري السلة الأميركي. (فرانس برس)
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واصل «لوس أنجليس ليكرز» صحوته في الآونة الأخيرة محققا فوزه الخامس تواليا إثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز (136-134) بفضل 37 نقطة لـ«ليبرون جيمس» ضمن دوري كرة السلة للمحترفين، واستمر جيمس بعمر الثامنة والثلاثين في التألق ونجح في 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وبات على بعد 423 من الرقم القياسي من النقاط المسجل باسم الأسطورة كريم عبدالجبار (38387 نقطة).

وأسهم المخضرم الآخر «راسل وستبروك» في فوز «ليكرز» بتسجيله 23 نقطة و5 متابعات و15 تمريرة حاسمة، وبات ثاني لاعب احتياطي يسجل هذه الأرقام منذ أن بدأت الاحصائيات موسم 1970-1971، وجاءت المباراة متكافئة تقدم فيها «ساكرامنتو» في الربع الأول بفارق نقطة واحدة (38-37) ورد ليه «ليكرز» التحية في الربع الثاني لينتهي الشوط الأول بالتعادل (73-73)، حسب «فرانس برس».

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واستمر السيناريو ذاته في الربع الثالث (36-36) لكن الكلمة الأخيرة كانت لليكرز في الربع الأخير الذي حسمه بفارق نقطتين إثر رميتين حرتين لنجمه الألماني دينيس شرودر في الثواني الأخيرة (27-25) ليخرج منتصرا. وتابع نجم «دالاس مافريكس» السلوفيني «لوكا دونتشيتش» تألقه هذا الموسم بنجاحه في «تريبل دبل» جديد خلال قيادة فريقه إلى الفوز على «نيو أورليانز بيليكانز» (127-117).

وسجل «دونتشيتش» أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 34 نقطة و10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، محققا «تريبل دبل» التاسع له هذا الموسم والخامس والخمسين في مسيرته، أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان «جوناس فالانسيوناس» مع 25 نقطة و10 متابعات.

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