مورانت يعيد غريزليز لسكة الانتصارات في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز إلى سكة الانتصارات عندما قاده إلى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز «112- 100» محققا «تريبل دابل»، فيما واصل ميلووكي باكس صحوته بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز «135- 110» بفضل 50 نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في المباراة الأولى، فرض مورانت نفسه نجما بتسجيله 27 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و10 متابعات وأعاد غريزليز إلى سكة الانتصارات بعد خمس هزائم متتالية، وهى المرة الثانية تواليا التي يحقق فيها مورانت «تريبل دابل»، بعد الأولى في سلة مينيسوتا تمبروولفز، السبت، والخامسة هذا الموسم، بحسب «فرانس برس».

وساهم جاكسون جونيور في فوز غريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بتسجيله 28 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف براندون كلارك 13 نقطة، وكان إنديانا صاحب الأفضلية في الشوط الأول حيث تقدم بفارق 12 نقطة (62- 50) بعدما كسب الربعين الأول (32- 23) والثاني (30- 27)، لكن غريزليز قلب الطاولة في الربع الثالث وكسبه بفارق 13 نقطة (30- 17) فتقدم في نهايته بفارق نقطة واحدة (80- 79)، قبل أن يواصل سيطرته في الربع الأخير (23- 21) منهيا المباراة في صالحه بفارق 12 نقطة (112- 100).

وبرز في صفوف الخاسر البديل بينيديكت ماثورين بتسجيله 27 نقطة مع ثماني متابعات لم تكن كافية لتجنيب فريقه صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة السرقية، الخسارة الثالثة تواليا والـ28 هذا الموسم. وقال مورانت: «كنا في حاجة إلى الفوز، كان يتعين علينا أن نقاتل. كنا نلعب بالطاقة، لكن تركنا لهم مساحات للعب. كانوا يسجلون بسهولة وكان يتعين علينا أن نقلب الأمور».