بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أحبط بوسطن سلتيكس ضيفه لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس صاحب الـ41 نقطة عندما حسم «الكلاسيكو» لصالحه (125-121)، بعد التمديد، السبت، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأوفت القمة الساخنة بين الفريقين الأكثر تتويجا في تاريخ الدوري برصيد 17 لقبا لكل منهما، بوعودها، وتبادل الفريقان السيطرة على نتيجتها 19 مرة.

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تقدم ليكرز بفارق سبع نقاط في منتصف الربع الأخير، لكن جايلين براون سجل ثلاثية مدركا التعادل (105-105) مع تبقي 4.1 ثانية، وارتكب جايسون تاتوم (30 نقطة، 11 متابعة) خطأ على جيمس (9 متابعات، 8 تمريرات حاسمة) عندما كان الأخير في طريقه إلى تسجيل سلة قبل الصفارة النهائية، لكن الحكم لم يحتسبها، مما فجر غضب الملك، وتم احتساب خطأ فني ضد زميله باتريك بيفيرلي بسبب إحضاره كاميرا للحكام ليظهر لهم الدليل على قرارهم السيئ، حسب «فرانس برس».

وكان بيفيرلي، صاحب الـ15 نقطة، قاب قوسين أو أدنى من أن يكون بطل كاليفورنيا في الأمسية في الدقيقة الأخيرة، وذلك بتسجيله ثلاثية وسلة ساحقة قبل أن يرتكب خطأ بحق براون استغله الأخير لإدراك التعادل، وواصل براون تألقه في الشوط الإضافي بتسجيله 11 نقطة رافعا غلته في المباراة إلى 37 نقطة، وأضاف مالكولم بروغدون 26 نقطة.