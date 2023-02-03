برشلونة متصدر «الليغا» يستقبل إشبيلية بثقة عالية في النفس

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل برشلونة زائره الأندلسي إشبيلية بثقة عالية في النفس الأحد ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإسباني في كرة القدم، الأولى من دور الإياب، إذ يتربع على صدارة «الليغا» بخمسين نقطة، بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب الذي يحل ضيفا على ريال مايوركا عاشر الترتيب.

فريقان فقط بلغا حاجز المئة نقطة في تاريخ الدوري الإسباني، ريال مدريد في موسم 2011-2012 وبرشلونة في العام الذي تلاه، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وهذه المرة الخامسة التي يصل برشلونة فيها إلى هذا الكم من النقاط في هذه المرحلة من الموسم، وفي المرات الأربع السابقة أنهى موسمه متوجا بلقب الليغا.

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ولعل أبرز مزايا تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز، صلابة خط دفاعه الذي استقبل سبعة أهداف فقط، مقابل 16 لريال مدريد، صلابة تعززت مع قدوم الفرنسي جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن.

وفيما عاد الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن إلى مستوياته السابقة، ينفرد برشلونة بأقوى دفاع في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

خلافا لذلك، يقدم إشبيلية أحد أسوأ مواسمه منذ فترة، رغم الصحوة التي يعيشها أخيرا مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي.

فاز الفريق الأندلسي ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، لكنه لا يزال قابعا في المركز الثالث عشر، نظرا لفوزه مرتين فقط في أول 15 مباراة.

لكن متابعة صحوته ستكون معقدة في حصن «كامب نو»، في ظل تصاعد مستوى تشكيلة تشافي القادم في نوفمبر 2021 من السد القطري، وصل نجم الوسط السابق وفريقه في المركز التاسع الموسم الماضي، فقاده إلى الوصافة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

قد تنقلب الأمور

رغم خروجه المبكر من المسابقة القارية، تطور الكاتالوني وأحرز لقبه الأول مع تشافي المدرب في الكأس السوبر في السعودية في يناير الماضي على حساب ريال مدريد.

قال تشافي ان الهدف الأول لفريقه يبقى إحراز لقب الليغا، وبعد 19 مرحلة، يبدو مرشحا قويا لتحقيقه.

قال بعد فوزه الخميس على مضيفه الأندلسي الآخر ريال بيتيس (2- 1): «لا أحب استخلاص النتائج منتصف الموسم، كل الأمور قد تنقلب رأسا على عقب».

تابع مدرب الفريق الذي يبحث عن لقبه الاول في الدوري منذ 2019: «يجب أن نكرر نتائج النصف الأول، نقطع مسارا جيدا، لكن يبقى 19 مباراة. الأرقام (حتى الآن) رائعة».

من دون الجناح الفرنسي المصاب عثمان ديمبيليه، خرج برشلونة بفوز مقنع، بعد هدف أول من البرازيلي رافينيا اثر ضربة حرة مخادعة نفذها الهولندي فرنكي دي يونغ.

قال تشافي إن هذا الهدف أظهر الجهوزية الذهنية لفريقه كي ينجح في الموسم الحالي «يتعلق الأمر بالسلوك، القدرة التنافسية، الرغبة، الإيمان، آمالنا مرتفعة».

تابع: «لدينا الثقة والمعنويات لنحقق النجاح».

انتهاء عقوبة ليفاندوفسكي

وتنفس «البلوغرانا» الصعداء مع انتهاء عقوبة إيقاف هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذ سجل المخضرم هدفه الرابع عشر هذا الموسم في الدوري ضد بيتيس، ليعزز رصيده في صدارة الهدافين.

في المقابل، يعول إشبيلية على مهاجمه المتألق حاليا المغربي الدولي يوسف النصيري، صاحب هدفين في الفوز الأخير على ضيفه إلتشي متذيل الترتيب 3 - 0.

خاض النصيري مونديالا جيدا مع بلاده التي حققت إنجازا كبيرا مع بلوغها نصف النهائي، لكنه أخفق قبل مباراة إلتشي في الوصول إلى الشباك في آخر 15 مباراة.

ولم ينجح أي فريق بهز شباك برشلونة في ملعب «كامب نو» من اللعب المفتوح، فحافظ على شباكه ثمان مرات في تسع مباريات، ووحده جاره اللدود إسبانيول هز شباكه من ركلة جزاء ترجمها خوسيلو في ديسمبر الماضي.