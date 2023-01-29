إصابة ديمبيلي قد تغيِّبه عن مواجهة مانشستر يونايتد في «اليوروباليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

قد يغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مباراة فريقه في الدوري الأوروبي «اليوروباليغ» ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ خلال ديربي كاتالونيا أمام جيرونا أمس السبت.

واستبدل ديمبيلي بعد 25 دقيقة من صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز البلاوغرانا على الجار جيرونا 1- صفر ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من «لا ليغا» وابتعاده بفارق 6 نقاط عن غريمه مطارده المباشر ريال مدريد.

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وفي حين أكد النادي الكاتالوني في بيان أمس إصابة لاعبه بالعضلة المستقيمة لفخذه الأيسر من دون تحديد مدة تعافيه، أشارت تقارير في إسبانيا إلى أنه قد يغيب عن الملاعب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

الذهاب في «كامب نو»

ويستقبل برشلونة على ملعبه في «كامب نو» مانشستر يونايتد في 16 فبراير المقبل ويحل ضيفًا عليه بعد أسبوع إيابًا، بعد مباريات الدوري ضد ريال بيتيس وإشبيلية وفياريال، وقبل نصف نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل.

ويمر ديمبيلي البالغ 25 عامًا، بفترة رائعة في مسيرته، وهي الإصابة الأولى التي يتعرض لها منذ تولى المدرب تشافي هرنانديز مهامه الفنية في نوفمبر 2021.

ولاحقت لعنة الإصابات ديمبيلي بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني في 2017 مقابل 105 ملايين يورو (114 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت والتي منعته من تقديم أفضل مستوياته في كاتالونيا.

لحظة استبدال ديمبيلي لاعب برشلونة، أمام جيرونا في الدوري الإسباني، 28 يناير 2023. (الإنترنت)

تشافي يواسي ديمبيلي لاعب برشلونة عقب خروجه أمام جيرونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة، 28 يناير 2023. (الإنترنت)