برشلونة يعزز صدارته لـ«الليجا» بفوز على غيرونا

القاهرة - بوابة الوسط

عزز برشلونة صدارته وابتعد موقتا بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه غيرونا 1- صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفوز بديربي كاتالونيا إلى لاعب وسطه الشاب بيدري الذي حل بدلا من الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي خرج مصابا باكرا، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات رصيده إلى 47 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل ريال سوسييداد الثالث في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد. فيما تراجع جيرونا الى المركز الثاني عشر مع 21 نقطة.

ولم يذق النادي الكاتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي.

مواجهة منتظرة أمام اليونايتد

وينافس برشلونة على ثلاث جبهات هذا الموسم حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملحق «يوروبا ليغ» الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه «كامب نو» في 16 فبراير، يخوض ثلاث مباريات في «لا ليغا» أمام كل من ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

افتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، فدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم إلى جانب ديمبيلي والبرازيلي رافينيا على الجناحين.

شوط أول عقيم

وفي شوط أول عقيم تلقى برشلونة ضربة معنوية بإصابة ديمبيلي الذي خرج من الملعب وحل بدلا منه بيدري، وانتظر حتى نصف الساعة الأول ليشكل خطرا بتسديدة من فاتي علت العارضة بعد خطأ في التمرير من دفاع غيرونا.

في المقابل، قاوم رجال المدرب ميتشيل المحاولات الخجولة والبطيئة لـ«البلاوغرانا» (أربع تسديدات منها اثنتان على المرمى).

وكان بيدري عند حسن ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية وعرضية من المدافع خوردي ألبا وخطأ من الحارس استغله لاعب الوسط ابن الـ20 عاما لهز الشباك (عند الدقيقة 61)، في خامس أهدافه بالدوري هذا الموسم.

هدف من تسلل

واعتقد غيرونا أنه حقق التعادل، إلا أن المدافع أرنو مارتينيس كان متسللا لحظة تسجيله الهدف (65).

وتحصل الفريق المضيف على ثلاث فرص في أربع دقائق (بين 86 و89) لإدراك التعادل، إلا أن البدلاء توني فيا وبعده خوان كارلوس مارتن الذي كان وحيدا في منطقة الستة أمتار وجويل روكا أهدروا تباعا أمام دفاع برشلونة الذي لم تهتز شباكه سوى ست مرات في «لا ليغا» هذا الموسم.