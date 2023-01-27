برشلونة يجدد عقد ماركوس ألونسو حتى 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد المدافع ماركوس ألونسو حتى عام 2024، بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع النادي منذ انتقاله من صفوف تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي.

وقال برشلونة في بيان رسمي نشره موقع النادي: «توصل نادي برشلونة وماركوس ألونسو لاتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2024، مع شرط جزائي بمبلغ 50 مليون يورو»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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ووقع المدافع الإسباني ألونسو على عقد يربطه بالنادي «الكتالوني» حتى 2024، مع إمكانية زيادة موسم آخر اختياريا.