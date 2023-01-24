أزارينكا تتغلب على بيغولا وتلاقي ريباكينا في نصف نهائي بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب 2012 و2013، نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا (6-4) و(6-1) الثلاثاء في ملبورن.

- ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى عالميا شيانتيك في بطولة أستراليا للتنس

وضربت أزارينكا، المصنفة 24 عالميا، موعدا في نصف النهائي مع حاملة لقب ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (25) الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو (17) (6-2) و(6-4)، حسب «فرانس برس».

سبق وتأهلت بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا إلى دور الثمانية ضمن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصارها، الأحد، على المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك. وبهذا الفوز ضربت ريباكينا موعدا مع منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل.