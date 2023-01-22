ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى عالميا شيانتيك في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا إلى دور الثمانية ضمن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصارها، الأحد، على المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك. وبهذا الفوز ضربت ريباكينا موعدا مع منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل.

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وغادرت بطلة كرة المضرب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمتها بنتيجة (6-4) و(6-4) أمام بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا على ملعب رود ليفر، وتأهلت ريباكينا لدور الثمانية لأول بطولة كبرى للموسم لأول مرة بعد عرض مذهل أمام اللاعبة البولندية، وستلتقي ريباكينا، المصنفة 22 في ملبورن بارك والمولودة في روسيا وتمثل كازاخستان، مع اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل إثر انتصاها على منافستها الأميريكية كوكو جوف المصنفة 7 عالميا، حسب «فرانس برس».

وخسرت شيانتيك، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة، إرسالها في الشوط الأول من المباراة في طريقها لخسارة المجموعة الأولى، بينما حولت ريباكينا تأخرها (3-صفر) في بداية المجموعة الثانية لتحسمها وتتأهل لدور الثمانية.