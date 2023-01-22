  • Alwasat News
Atwasat

ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى عالميا شيانتيك في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:27 صباحا
ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى عالميا شيانتيك في بطولة أستراليا للتنس
بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا. (فرانس برس)
alwasat radio

تأهلت بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا إلى دور الثمانية ضمن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصارها، الأحد، على المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك. وبهذا الفوز ضربت ريباكينا موعدا مع منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل.

- سابالينكا تضرب موعدا ناريا مع بنتشيتش في تنس أستراليا.. وتؤكد: يجب أن أكون مثل النمر

وغادرت بطلة كرة المضرب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمتها بنتيجة (6-4) و(6-4) أمام بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا على ملعب رود ليفر، وتأهلت ريباكينا لدور الثمانية لأول بطولة كبرى للموسم لأول مرة بعد عرض مذهل أمام اللاعبة البولندية، وستلتقي ريباكينا، المصنفة 22 في ملبورن بارك والمولودة في روسيا وتمثل كازاخستان، مع اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل إثر انتصاها على منافستها الأميريكية كوكو جوف المصنفة 7 عالميا، حسب «فرانس برس».

وخسرت شيانتيك، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة، إرسالها في الشوط الأول من المباراة في طريقها لخسارة المجموعة الأولى، بينما حولت ريباكينا تأخرها (3-صفر) في بداية المجموعة الثانية لتحسمها وتتأهل لدور الثمانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني
حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني
أليغري يتحدى اللعب المشبوهة.. ويوفنتوس يتحرك في الاستئناف قبل 24 ساعة من مواجهة أتالانتا
أليغري يتحدى اللعب المشبوهة.. ويوفنتوس يتحرك في الاستئناف قبل 24 ...
قاطعا الطريق أمام الأندية المهتمة.. دورتموند يبقي موكوكو حتى 2026
قاطعا الطريق أمام الأندية المهتمة.. دورتموند يبقي موكوكو حتى 2026
مصر تتفوق على البحرين وتضمن مقعدا بربع نهائي كأس العالم
مصر تتفوق على البحرين وتضمن مقعدا بربع نهائي كأس العالم
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى عالميا شيانتيك في بطولة أستراليا للتنس
ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى ......
مدرب باريس سان جيرمان يؤكد الشائعات حول مستقبل شكرينيار
مدرب باريس سان جيرمان يؤكد الشائعات حول مستقبل شكرينيار...
ماركو أسينسيو: أتمنى التجديد مع ريال مدريد ولن أنتقل إلى ميلان
ماركو أسينسيو: أتمنى التجديد مع ريال مدريد ولن أنتقل إلى ......
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني...
مصر تتفوق على البحرين وتضمن مقعدا بربع نهائي كأس العالم
مصر تتفوق على البحرين وتضمن مقعدا بربع نهائي كأس العالم...
المزيد