ديوكوفيتش يزاحم نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد غياب

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل الصربي نوفاك ديوكوفيتش دائرة الترشح بقوة لإحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب المقرر انطلاقها، الإثنين، كما ينتظر مزاحمة الإسباني رافاييل نادال على الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى، بعد أن عاد ديوكوفيتش المرحل العام الماضي لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وبمقدور «ديوكوفيتش» الذي يصغر نادال بعام، معادلة الأخير ابن مايوركا بحال تتويجه مرة عاشرة قياسية في ملبورن، وكان المصنف الخامس عالميا راهنا والأول سابقا قد خرج العام الماضي لعدم تلقيه اللقاح، ما شرع الباب أمام نادال لإحراز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى بعد نهائي مثير من خمس مجموعات على حساب الروسي دانييل مدفيديف. رفع بعدها ابن السادسة والثلاثين رقمه القياسي إلى 22 لقبا كبيرا، بتتويجه في بطولته المحبّبة رولان غاروس الفرنسية على أرض ترابية، حسب «فرانس برس».

«ديوكوفيتش» يتحدث عن العقبة البدنية

وباستثناء عقبة بدنية في العضلة الخلفية للفخذ، قال ديوكوفيتش «ليس بمقدوري الحصول على تحضير أفضل لبطولة أستراليا. أحب اللعب في أستراليا ونتائجي دليل على ذلك»، وفي ظل تألق ديويكوفيتش أخيرا، تراجع «نادال» خصوصا بسبب الإصابات، فيما انسحب المصنف الأول عالميا الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس لإصابته واعتزل السويسري روجيه فيدرر العام الماضي.

وبعد إنهاء العام 2022 متوجا بلقب دورة «إيه تي بي» الختامية، استهل «نولي» العام الجديد بخمس مباريات صعبة أنهاها بطلا في النسخة الأولى من دورة أديلايد، ويلاقي ديوكوفيتش في الدور الأول الإسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 75 عالميا، بدّد مخاوفه باستقبال عدائي في أستراليا بعد ترحيب حار حصل عليه في أديلايد.