  • Alwasat News
Atwasat

ديوكوفيتش يزاحم نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد غياب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 02:41 مساء
ديوكوفيتش يزاحم نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد غياب
ديوكوفيتش (يسار) يصافح نادال. (فرانس برس)
alwasat radio

يدخل الصربي نوفاك ديوكوفيتش دائرة الترشح بقوة لإحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب المقرر انطلاقها، الإثنين، كما ينتظر مزاحمة الإسباني رافاييل نادال على الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى، بعد أن عاد ديوكوفيتش المرحل العام الماضي لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

- أول لقب لديوكوفيتش في 2023 بمباراة ماراثونية بعد العودة من الترحيل
- لقب تنس أديلايد للبيلاروسية سابالينكا والإشادة للشابة التشيكية ليندا

وبمقدور «ديوكوفيتش» الذي يصغر نادال بعام، معادلة الأخير ابن مايوركا بحال تتويجه مرة عاشرة قياسية في ملبورن، وكان المصنف الخامس عالميا راهنا والأول سابقا قد خرج العام الماضي لعدم تلقيه اللقاح، ما شرع الباب أمام نادال لإحراز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى بعد نهائي مثير من خمس مجموعات على حساب الروسي دانييل مدفيديف. رفع بعدها ابن السادسة والثلاثين رقمه القياسي إلى 22 لقبا كبيرا، بتتويجه في بطولته المحبّبة رولان غاروس الفرنسية على أرض ترابية، حسب «فرانس برس».

«ديوكوفيتش» يتحدث عن العقبة البدنية
وباستثناء عقبة بدنية في العضلة الخلفية للفخذ، قال ديوكوفيتش «ليس بمقدوري الحصول على تحضير أفضل لبطولة أستراليا. أحب اللعب في أستراليا ونتائجي دليل على ذلك»، وفي ظل تألق ديويكوفيتش أخيرا، تراجع «نادال» خصوصا بسبب الإصابات، فيما انسحب المصنف الأول عالميا الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس لإصابته واعتزل السويسري روجيه فيدرر العام الماضي.

وبعد إنهاء العام 2022 متوجا بلقب دورة «إيه تي بي» الختامية، استهل «نولي» العام الجديد بخمس مباريات صعبة أنهاها بطلا في النسخة الأولى من دورة أديلايد، ويلاقي ديوكوفيتش في الدور الأول الإسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 75 عالميا، بدّد مخاوفه باستقبال عدائي في أستراليا بعد ترحيب حار حصل عليه في أديلايد.

«نادال» متفائل ويحارب الإصابات
أما نادال الذي يحارب الإصابات واعتبر ديوكوفيتش مرشحا كبيرا لنيل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام البريطاني الصاعد جاك درايبر (21 عاما). وخسر نادال المتوج مرتين في ملبورن ست مرات في آخر سبع مباريات، بينها مواجهتان في كأس يونايتد أمام البريطاني كاميرون نوري والأسترالي أليكس دي مينور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
جيرونا يسقط إشبيلية وانتصارات لأوساسونا ورايو فايكانو في «الليغا»
جيرونا يسقط إشبيلية وانتصارات لأوساسونا ورايو فايكانو في «الليغا»
القطري «العطية» يتوج باللقب للمرة الخامسة في «رالي دكار» بالسعودية
القطري «العطية» يتوج باللقب للمرة الخامسة في «رالي دكار» ...
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة ...
حظر جماهير نابولي وروما بعد مشاجرة على طريق «الشمس الساطعة»
حظر جماهير نابولي وروما بعد مشاجرة على طريق «الشمس الساطعة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة الانفصال
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة ......
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
المزيد
نصف نهائي مثير ينتظر «خليجي 25».. الإثنين
نصف نهائي مثير ينتظر «خليجي 25».. الإثنين...
ديوكوفيتش يزاحم نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد غياب
ديوكوفيتش يزاحم نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد ......
مواجهة أشقاء بين مصر والمغرب في مونديال «اليد».. الأحد
مواجهة أشقاء بين مصر والمغرب في مونديال «اليد».. الأحد...
حظر جماهير نابولي وروما بعد مشاجرة على طريق «الشمس الساطعة»
حظر جماهير نابولي وروما بعد مشاجرة على طريق «الشمس الساطعة»...
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد ......
المزيد