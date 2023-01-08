لقب تنس أديلايد للبيلاروسية سابالينكا والإشادة للشابة التشيكية ليندا

القاهرة - بوابة الوسط

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة لدورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب بفوزها على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7/4) في المباراة النهائية، الأحد، وأنهت سابالينكا سلسلة من ثلاث هزائم تواليًا في المباريات النهائية لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية.

كان آخر لقب أحرزته سابالينكا في دورة مدريد في مايو العام 2021، وحققت البيلاروسية العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخسر أي مجموعة، لتوجه رسالة إلى جميع منافساتها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند السلام في 16 يناير الجاري، حسب «فرانس برس».

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وقالت سابالينكا بعد تتويجها: «أريد توجيه التهنئة أولا إلى هذه الشابة نوسكوفا بعد الأسبوع الرائع الذي أمضته هنا. أعتقد أنك تملكين مستقبلا باهرا. أنا متأكدة تماما من أننا سنخوض مباريات نهائيات أخرى وجهًا لوجه». وتابعت: «أنا أيضا عشت أسبوعا رائعا واستمتعت بكل لحظة فيه».

يذكر أن سابالينكا بلغت الدور نصف النهائي مرتين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، لكنها فشلت في تخطي ثمن النهائي في البطولة الأسترالية العامين 2021 و2022.

في المقابل، وبعمر 18 عاما باتت نوسكوفا أصغر لاعبة تخوض مباراة نهائية لدورة (500 نقطة) منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في نيو هايفن الأميركية العام 2007، وكانت نوسكوفا حققت المفاجأة في نصف النهائي بفوزها على التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا، وستدخل نادي اللاعبات الخمسين الأوليات في التصنيف العالمي الذي سيصدرالإثنين بعد أن دخلت الدورة في المركز 102.