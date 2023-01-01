نجمة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا تستهل العام 2023 بالهزيمة

القاهرة - بوابة الوسط

استهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا العام 2023 بالهزيمة في أول أدوار بطولة أديلايد أمام الكندية بيانكا أندريسكو، وتمكنت أندريسكو، المصنفة الـ46 عالمياً، من هزيمة موغوروزا المصنفة 55 عالمياً، بنتيجة (6-0) و(6-7) و(3-7) و(1-6).

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وبفوزها تأهلت أندريسكو إلى ثاني أدوار البطولة لتواجه الفائزة بالمواجهة التي تجمع الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وفي مباراة أخرى تغلبت الإستونية كايا كانيبي على البيلاروسية أليانكسندرا ساسنوفيتش بنتيجة (4-6) و(6-1) و(6-4) لتواجه في الدور الثاني الفائزة بمباراة الروسية إكاترينا ألكسندروفا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.