أول لقب لديوكوفيتش في 2023 بمباراة ماراثونية بعد العودة من الترحيل

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطل دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-7 (10/8) و7-6 (7/3) و6-4، الأحد، في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و9 دقائق، وهو اللقب الثاني والتسعون لديوكوفيتش في مسيرته التي تضم 21 لقبا كبيرا، كما حقق الصربي لقبه الخامس تواليا منذ أن توج بدورة تل أبيب العام الماضي.

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وتابع ديوكوفيتش، رصيده الرائع منذ سبتمبر، محققا فوزه الـ23 مقابل خسارة واحدة، وكان ديوكوفيتش يخوض أول دورة رسمية في أستراليا منذ ترحيله قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسب «فرانس برس».

وبعدما صدر قرار بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، تم رفع العقوبة في نوفمبر الماضي، وسيشارك بالتالي في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 الحالي وتوج بلقبها 9 مرات، في المقابل، يملك كوردا (22 عاما) لقبا وحيدا في مسيرته توج به العام 2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مباراتين نهائيتين.