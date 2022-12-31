مان سيتي يقترب من التعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية ماكسيمو بيروني

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من إتمام التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، لاعب فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، لينضم للفريق بعد إتمام مشاركته مع فريقه في بطولة كوبا سود أمريكانا.

وأورد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية «بفيسبوك»، أن النادي الإنجليزي وافق على دفع الشرط الجزائي المقدر بثمانية ملايين يورو، لجلب الموهبة الأرجنتينية، لينضم إلى السيتي في فبراير المقبل.

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ويشبه صاحب الـ19 عامًا في طريقة لعبه، كل من الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب نادي برشلونة الإسباني، والأورغوياني فريدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني، بينما يرى عشاق ناديه أنه يشبه أسطورة فريقه والمنتخب الأرجنتيني فرناندو جاجو.