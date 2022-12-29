أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي...

سجل اللاعب النرويجي أيرلينغ هالاند هدفين في فوز فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه ليدز بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصل لـ20 هدفًا في صدارة هدافي «البريميرليغ».
وبات الدولي النرويجي أسرع لاعب يصل لـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجلها في 14 مباراة، متفوقًا على الفرنسي تييري هنري الذي سجل أهدافه الـ20 في 34 مباراة.
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محمد صلاح ثالثًا
وأتى في المركز الثالث المصري محمد صلاح، إذ استطاع تسجيل 20 هدفًا في 35 مباراة، فيما جاء نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين رابعًا بعد وصوله لـ20 هدفًا في 40 لقاء، فيما جاء الأروغوياني لويس سواريز بـ50 مباراة في المركز الخامس.
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