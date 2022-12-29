أيرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل لـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

سجل اللاعب النرويجي أيرلينغ هالاند هدفين في فوز فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه ليدز بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصل لـ20 هدفًا في صدارة هدافي «البريميرليغ».

وبات الدولي النرويجي أسرع لاعب يصل لـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجلها في 14 مباراة، متفوقًا على الفرنسي تييري هنري الذي سجل أهدافه الـ20 في 34 مباراة.

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