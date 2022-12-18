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فرنسا والأرجنتين إلى الركلات الترجيحية لحسم الفائز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 07:44 مساء
فرنسا والأرجنتين إلى الركلات الترجيحية لحسم الفائز
الأرجنتيني ميسي والفرنسي كيليان مبابي من المباراة النهائية لكأس العالم، 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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انتهى الشوط الإضافي الثاني على وقع التعادل أيضًا، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، ضمن المباراة النهائية لكأس العالم 2022، ليحتكم المنتخبان إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.

وذهبت المباراة للأشواط الإضافية بعد التعادل في الأشواط الأساسية للمباراة، كما انتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل، بعد أن سجل ميسي هدف التقدم لبلاده، قبل أن يعود كيليان ويسجل الهاتريك في المباراة وهدف التعادل الفرنسي.

الشوط الإضافي الأول
سيطر المنتخب الأرجنتيني على الكرة في بداية الشوط، وبدأ التهديد مبكرًا عن طريق تسديدة من لاعبه إليستير، في الدقيقة 91، ولكن تمر جانبية.

يقود كيليان مبابي الهجمات الفرنسية، ويشكل خطرًا كبيرًا على الدفاع الأرجنتيني، وأول تسديدة منه على مرمى الأرجنتين في الدقيقة 98.

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وجاءت عرضية كومان في الدقيقة 100، لنصف منطقة جزاء الأرجنتين، ولكن الرأسية لا تأتي من اللاعبين الفرنسيين، وتستمر المحاولات الفرنسية لإدارك مرمى مارتينيز، وتسجيل هدف التقدم.

الشوط الإضافي الثاني
بدأ الشوط بسيطرة أرجنتينية، حيث هدد ميسي مرمى الحارس لوريس بتسديدة قوية، لكن الحارس أبعدها في الدقيقة 107، لكن ميسي أبى إلا أن يسجل اسمه بجانب مبابي بثنائية، فسجل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 108.

وحاول المنتخب الفرنسي العودة في المباراة، وإدراك التعادل مرة أخرى كما فعلوا في الشوط الثاني الأساسي، لكن توترت المباراة وأصبحت الاحتكاكات أكثر خشونة بين اللاعبين، ما دفع الحكم لإخراج بطاقات صفراء للاعبين، ولكن كيليان مبابي يعيد فرنسا في اللقاء ويسجل ركلة جزاء في الدقيقة 107، ليحيي آمال بلاده في الفوز باللقب، ويذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

ثنائية مبابي وميسي
سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لمنتخب بلاده لتعود فرنسا من بعيد أمام الأرجنتين، وهو الهدف الثاني له في المباراة، إذ سجل الهدف الأول من علامة الجزاء، وهذه هي أول ثنائية مسجلة في نهائي كأس العالم، بعد ثنائية رونالدو البرازيلي في شباك ألمانيا 2022، وتساوى ميسي مع كيليان إذ سجل الهدف الثاني له في المباراة والهدف الثالث لبلاده في اللقاء.

هاتريك مبابي
وأصبح كيليان مبابي ثاني لاعب يسجل «هاتريك» في المباراة النهائية لكأس العالم، بعد الإنجليزي هورست ضد ألمانيا 1966.

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