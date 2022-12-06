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مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 09:34 مساء
مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل
مدافع المنتخب الهولندي ناثان أكيه من مباراة منتخبه أمام أمريكا، 3 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أكد مدافع المنتخب الهولندي ناثان أكيه أن مهمة إيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لن تقتصر على خط الدفاع فقط، ولكنها مهمة الـ11 لاعبًا، في المواجهة المرتقبة في دور الثمانية من كأس العالم 2022.

وأضاف أكيه: «عملية إيقاف أفضل لاعب في التاريخ هي أمر صعب جدًا، تنتظرنا مباراة قوية أمام الأرجنتين، وستكون مهمتنا الأولى هي إيقاف خطورة ميسي، وهذا تحد رائع للمنتخب الهولندي بأكمله».

وأكمل ناثان: «يمتلك منتخب (التانجو) لاعبين مميزين، ليس ليونيل وحده، يمكننا القلق من عديد اللاعبين الأرجنتينيين، يجب أن نلتزم تكتيكيًا طوال المباراة، ونبقى حذرين».

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وأشار مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أن منتخب بلاده لا يملك اللاعب صاحب المهارة الفردية الأعظم، لكنهم يلعبون بروح المجموعة، وهي سلاحهم لمواجهة الأرجنتين، وتحقيق الهدف الأهم من المباراة، وهو العبور إلى الدور المقبل من المونديال.

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الأرجنتين تبحث عن ثالث ألقابها
بينما تدخل الأرجنتين المواجهة باحثة عن لقبها الأول منذ 1986 والثالث في تاريخها، بعد عبورها أستراليا في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف واحد.

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