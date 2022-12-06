مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدافع المنتخب الهولندي ناثان أكيه أن مهمة إيقاف لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لن تقتصر على خط الدفاع فقط، ولكنها مهمة الـ11 لاعبًا، في المواجهة المرتقبة في دور الثمانية من كأس العالم 2022.

وأضاف أكيه: «عملية إيقاف أفضل لاعب في التاريخ هي أمر صعب جدًا، تنتظرنا مباراة قوية أمام الأرجنتين، وستكون مهمتنا الأولى هي إيقاف خطورة ميسي، وهذا تحد رائع للمنتخب الهولندي بأكمله».

وأكمل ناثان: «يمتلك منتخب (التانجو) لاعبين مميزين، ليس ليونيل وحده، يمكننا القلق من عديد اللاعبين الأرجنتينيين، يجب أن نلتزم تكتيكيًا طوال المباراة، ونبقى حذرين».

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وأشار مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أن منتخب بلاده لا يملك اللاعب صاحب المهارة الفردية الأعظم، لكنهم يلعبون بروح المجموعة، وهي سلاحهم لمواجهة الأرجنتين، وتحقيق الهدف الأهم من المباراة، وهو العبور إلى الدور المقبل من المونديال.

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ووصل منتخب هولندا إلى ربع النهائي بتخطيه الولايات المتحدة بثلاثة أهداف لهدف في ثمن النهائي، وذلك بعدما أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى بانتصارين وتعادل.