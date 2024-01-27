«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف

القاهرة - بوابة الوسط

أشار أحد الخبراء البريطانيين إلى أن الميل إلى أخذ قيلولة خلال النهار يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالخرف، وهو ما دعمته جمعية ألزهايمر، التي تقول إن الأشخاص في المراحل المتأخرة من الخرف لديهم ميل إلى الشعور بالنعاس.

وعلى الرغم من أن أخذ القيلولة أمر شائع وغير ضار، فإن أستاذ الطب في كلية وايل كورنيل، رياض مالك، قال إنها قد تكون أحد أعراض الخرف، حسب شبكة «سكاي نيوز».

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وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: «من الطبيعي أن تتأثر ذاكرتك بالإجهاد والتعب وبعض الأمراض والأدوية، ولكن إذا كنت تعاني النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد على 65 عامًا، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب العام حول العلامات المبكرة للخرف».

وأضاف مالك: «أخذ قيلولة متكررة في أثناء النهار هو أيضا سلوك ملحوظ يرتبط بحالات معينة، بما في ذلك الخرف. كما فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعائلة هو علامة قد تشير إلى الإصابة بالخرف».