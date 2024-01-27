  • Alwasat News
Atwasat

«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 11:54 صباحا
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف
صورة تعبيرية. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

أشار أحد الخبراء البريطانيين إلى أن الميل إلى أخذ قيلولة خلال النهار يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالخرف، وهو ما دعمته جمعية ألزهايمر، التي تقول إن الأشخاص في المراحل المتأخرة من الخرف لديهم ميل إلى الشعور بالنعاس.

وعلى الرغم من أن أخذ القيلولة أمر شائع وغير ضار، فإن أستاذ الطب في كلية وايل كورنيل، رياض مالك، قال إنها قد تكون أحد أعراض الخرف، حسب شبكة «سكاي نيوز».

دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ
احذر القيلولة الطويلة

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: «من الطبيعي أن تتأثر ذاكرتك بالإجهاد والتعب وبعض الأمراض والأدوية، ولكن إذا كنت تعاني النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد على 65 عامًا، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب العام حول العلامات المبكرة للخرف».

وأضاف مالك: «أخذ قيلولة متكررة في أثناء النهار هو أيضا سلوك ملحوظ يرتبط بحالات معينة، بما في ذلك الخرف. كما فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعائلة هو علامة قد تشير إلى الإصابة بالخرف».

علامات أخرى للخرف
فقدان الذاكرة على المدى القصير.
تسمية الأشياء تصبح تحديا.
التفاعلات الاجتماعية قد تنخفض.
تغيرات في المزاج، بما في ذلك الإفراط في النسيان والاكتئاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين ...
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين

يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين
السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون

السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون
روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة «معركة المتحور»
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة ......
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا...
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم...
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم...
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا......
المزيد
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف...
تجارب صينية على متحول »قاتل» من كورونا تثير جدلًا عالميًا
تجارب صينية على متحول »قاتل» من كورونا تثير جدلًا عالميًا...
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في ......
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا......
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة ......
المزيد