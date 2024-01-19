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اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 07:40 مساء
اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر
صورة تعبيرية عن اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر. (أرشيفية)
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اكتشف علماء كلية الطب بجامعة جيجو الوطنية الكورية الجنوبية أن لمستوى الإضاءة الليلية العالي علاقة بتسارع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وتشير مجلة «جاما نيتوورك أوبن»، إلى أن الضمور البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان كبار السن حاسة البصر، وفقا لموقع «روسيا اليوم العربي».

ووفقا للمجلة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 126 ألف مواطن كوري أعمارهم 50 عاما وأكثر، واكتشفوا أن حوالي 4100 منهم شخصت إصابتهم بالضمور البقعي. وبعد ذلك قارنوا إضاءة أماكن سكن هؤلاء الأشخاص بصور الأقمار الصناعية التي تظهر مستوى الإضاءة في الليل.

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واتضح أن كبار السن المقيمين في أحياء المدينة ذات الإضاءة الليلية الصناعية العالية في المناطق المفتوحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بنسبة 2.17 مقارنة بسكان الأحياء التي فيها مستوى الإضاءة الليلية منخفض. أما مقارنة بالأحياء التي مستوى الإضاءة الليلية فيها منخفض جدا، فإن هذا الخطر يرتفع إلى 12%.

عوامل إضافية تسبب الضمور
ووفقا للباحثين، تبين أن العوامل الإضافية - السمنة والتدخين وتناول الكحول - تعزز العلاقة بين الإضاءة الخارجية ليلا والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

ويوصي الباحثون المرضى الذين يعانون من هذا المرض بالإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وارتداء النظارات الشمسية أينما كان ممكنا.

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