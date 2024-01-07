انتشار ثلاثة أمراض تنفسية بشكل غير مسبوق في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت السلطات الصحية في اليونان عن تفشي ثلاثة أمراض في البلاد تؤثر على الجهاز التنفسي بشكل غير مسبوق، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19.

ذكر خبراء طبيون في اليونان أن تفشي ثلاثة أمراض، في وقت واحد، تؤثر على الجهاز التنفسي، لم يسبق له مثيل من قبل، لكن هذا ما حدث في مطلع عام 2024، حيث أثرت حالات إصابة بكوفيد والإنفلونزا والفيروس «المخلوي التنفسي» على نسبة واسعة من السكان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وفقا للوكالة الألمانية.

وترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19، منذ منتصف نوفمبر الماضي، إلى مستويات، شهدتها البلاد آخر مرة في صيف عام 2022، حسب صحيفة «كاثيميرني» اليونانية اليوم الأحد.

العطلات تسببت في التفشي الأخير للمرض

وسهل ظهور المتحور الفرعي الجديد «جيه.إن1»، وهو شديد العدوى مقارنة بمتحورات فرعية أخرى وظروف الازدحام بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، هذا التفشي الأخير.

وفي الوقت الحالي، تمكن «النظام الصحي الوطني» من التعامل مع التفشي، نظرا لأن عدد الحالات الخطيرة، على الأقل، حتى الأول من يناير، كان محدودا.

- فيروس تنفسي يصيب الأطفال في رومانيا وإسبانيا

- «مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا».. فما هي علاقة المتحور الجديد؟

- «الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

وقالت وزيرة الصحة، إريني أجاباجاكي في تصريحات لها لصحيفة «كاثيميرني» إنه «في الفترة من 18 ديسمبر حتى الأول من ينايركان لدينا 49 مريضا بكوفيد على أجهزة التنفس الصناعي مقارنة بـ121، خلال نفس الفترة العام الماضي، وكان لدينا 140 حالة وفاة معلنة، بانخفاض من 339 حالة».

ومع ذلك، ارتفع عدد مرضى كوفيد- 19 الذين دخلوا المستشفيات إلى 3483 منذ 18 ديسمبر حتى الأول من يناير، مقابل 2924 العام الماضي.