بعد التحذيرات من عودته.. «فيروس الزومبي» يصيب الغزلان في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

عاد «فيروس الزومبي» بعد خموله لعشرات الآلاف من السنين منذ 48500 عام نتيجة للتغيُّرات المناخية المتسببة في إذابة الجليد بالقطب الشمالي بسبب التغيُّرات البيئية المتعلقة بالمناخ.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» أنه جرى اكتشاف بعض الغزلان المصابة بـ«فيروس الزومبي» التي تعيش في حديقة «يلوستون» الوطنية في الولايات المتحدة، حسب الوكالة الروسية «آر تي».

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وتعاني الغزلان المصابة من ضعف وظائف الدماغ، حيث لا تستجيب للمحفزات الخارجية ولا تبدي أي خوف من البشر. وبعد أن تصاب بهذا الفيروس تتحرك تائهة، وتُسيل اللعاب إلى أن تموت، وأوضحت الجريدة أن «فيروس الزومبي» معدٍ، ومن المستحيل علاجه.

ويحذر العلماء من أن هذا الفيروس قد يتغلب على حاجز الاختلاط بين الأنواع ويواجه الإنسان الخطر فيما بعد، لذا ينصحون بعدم تناول لحوم الغزلان المصابة.

وقيَّم المختصون في الأمراض المعدية بوقت سابق خطر فيروس زومبي الحمام على البشر والذي جرى تسجيل تفشيه في بريطانيا العام 2022.

إعادة إحياء المواد العضوية القديمة

وحذر في وقت سابق فريق من العلماء في تقرير صدر أخيرًا من أن «هذا الذوبان السريع للتربة الصقيعية في القطب الشمالي يتسبب في إعادة إحياء المواد العضوية القديمة المحفوظة منذ آلاف السنين في طبقات التربة العميقة».

وقال العلماء إن التغيُّر المناخي تسبب في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار الضعف في القطب الشمالي وبالرغم من التربة الصقيعية، التي تشكل 25 % من نصف الكرة الشمالي، باردة وخالية من الأكسجين، كما أن الضوء لا يخترقها فإن هذا التغير يسمح لعودة الفيروسات التي ظلت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.

اكتشاف الزومبي تحت الأرض بعمق 16 مترًا

وقال الأستاذ الفخري للطب وعلم الجينوم في كلية الطب بجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، جان ميشيل كلافيري، إنه قام باختبار عينات من الأرض مأخوذة من التربة الصقيعية في سيبيريا لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على جزيئات فيروسية لا تزال معدية وفق موقع «سي إن إن».

وذكر كلافيري أنه «وجد بعض من «فيروس الزومبي» تحت الأرض على عمق 16 مترًا» معقبًا بأن «الفيروسات التي تصيب الأميبا ولا تزال معدية بعد فترة طويلة من تجميدها تدل على وجود مشكلة أكبر».

وحذر ميشيل من الاستهانة بما توصل له على اعتبار أنه قد يصنف تحت منظور أنه «فضول علمي» وإهمال افتراضية عودة الفيروسات القديمة إلى الحياة، مؤكدًا أن هذه الفيروسات تمثل خطرًا شديدًا على الصحة العامة.