دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة موسعة أن رجلا من كل ثلاثة رجال حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي البشري، وهو عدوى فيروسية تعد الأكثر شيوعا بالجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء.

كما وجدت أن واحدا من كل خمسة رجال مصابون بالمرحلة الأكثر تطورا من الفيروس الذي يؤثر على القدرة الإنجابية للرجال والنساء على حد السواء، كما نقل موقع «ميديكال إكسبرس».

اعتمدت المراجعة المنهجية والتحليل على تقييم مدى انتشار عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي في عموم السكان الذكور، بناءً على الدراسات المنشورة بين عامي 1995 و2022.

وبلغ معدل الانتشار العالمي المجمع 31% لفيروس الورم الحليمي البشري، و21% لفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة.

ويعد فيروس الورم الحليمي البشري -16 النمط الجيني الأكثر انتشارا للفيروس بـ5%، يليه فيروس الورم الحليمي البشري -6 بـ4%.

ولاحظت البيانات ارتفاع معدل انتشار فيروس الورم الحليمي لدى الشباب، حيث وصل إلى الحد الأقصى بين سن 25 - 29 عاما، واستقر أو انخفض قليلا بعد ذلك.

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وغالبا، لا تظهر أعراض الإصابة لدى حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من الرجال والنساء، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب طويلة الأمد، قد تصل إلى الوفاة، إذ تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 340 ألف امرأة بسبب سرطان عنق الرحم نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

عند الرجال، تميل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري إلى الظهور سريريا على شكل ثآليل تناسلية، تزيد من معدلات انتقال فيروس الورم الحليمي البشري. وترتبط عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أيضا بسرطان البروستاتا والبلعوم.

وقدّرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن هناك نحو 70 ألف حالة سرطان لدى الرجال بسبب فيروس الورم الحليمي البشري في العام 2018.