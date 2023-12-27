الأورام تخضع الخلايا المجاورة لـ«إرادتها»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا بالتعاون مع زملاء أجانب أن الخلايا السرطانية يمكنها إخضاع الأنسجة السليمة المجاورة لـ«إرادتها».

وتحقق العلماء من ذلك بعد مقارنات حدثت بين عينات مأخوذة من منطقة الورم لدى أشخاص مصابين بالسرطان وعينات مأخوذة عند تشريح جثث أشخاص أصحاء قضوا نحبهم في حوادث الطرق، حسب «آر تي».

وشملت هذه الدراسة عدة آلاف من عينات الأنسجة المأخوذة من أعضاء الجسم المختلفة.

ودرس الباحثون خلال عملهم نحو 20 ألف جين و7 آلاف مسار جزيئي داخل الخلايا؛ أي التفاعلات الكيميائية التي تتحقق فيها عمليات دورة حياة الخلية. مع العلم بأنه لم يسبق من قبل إجراء مثل هذه الدراسة المفصلة حول هذا الموضوع.

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واتضح للباحثين أن الأورام يمكنها إخضاع الخلايا السليمة لـ«إرادتها»، ما يجبرها على تقاسم الموارد ومساعدتها في مكافحة منظومة المناعة.

ويقول الدكتور أنطون بوزدين مدير مختبر المعلوماتية الحيوية الجينومية الانتقالية في حديث لجريدة «إزفيستيا» إن «خلايا الوسط المحيط بالورم تغير برنامج حياتها وتبدأ في الانقسام بشكل أكثر كثافة، حيث ينشط فيها إنزيم التيلوميراز بصورة خاصة الذي يلعب دورا رئيسيا في نقل المعلومات الوراثية من الخلايا الأم إلى الخلايا المنقسمة».

وأضاف «تقلل العمليات المدروسة من فعالية طرق علاج السرطان. لذلك من الضروري دراستها، لأن فهم هذه الآليات سيساعد في المستقبل على إنشاء جيل جديد من الأدوية لمعالجة المرض الخبيث».