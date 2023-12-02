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انتشار حالات الإصابة ببكتيريا «المفطورة الرئوية» المسببة لإلتهاب الجهاز التنفسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 06:17 مساء
انتشار حالات الإصابة ببكتيريا «المفطورة الرئوية» المسببة لإلتهاب الجهاز التنفسي
تُسجّل في آسيا وأوروبا عودة ملحوظة بعد غياب لبكتيريا المفطورة الرئوية. (أ ف ب)
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تُسجّل في آسيا وأوروبا عودة ملحوظة لبكتيريا «المفطورة الرئوية» التي تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي وخصوصاً لدى الأطفال، إذ تشهد هاتان المنطقتان من العالم موجات وبائية دفعت السلطات الصحية والعلماء إلى الدعوة لتوخي الحذر من دون هلع.

تنتمي هذه البكتيريا إلى عائلة المفطورات «الميكوبلازما»، وتتسبب بالالتهاب الرئوي، وتُعدُّ العامل البكتيري الأكثر تسبباً، بعد المكورات الرئوية، بالالتهابات الرئوية الحادة في المجتمع، ومن الأعراض الشائعة للإصابة بها السعال والحمى والصعوبات التنفسية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتطال البكتيريا كل الفئات العمرية، الأطفال والشباب الأكثر عرضةً للإصابة بهذه البكتيريا، فهي يمكن أن وتنتقل البكتيريا بواسطة الرذاذ، أو المخالطة اللصيقة. وتستمر فترة الحضانة عموماً ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع، ومع أن الإصابات بعدوى الميكوبلازما الرئوية تحصل على مدار العام، قد تكون أكثر شيوعاً في الصيف والخريف.

موجات وبائية دورية تحصل من 3 - 7 ثلاث سنوات 
قبل جائحة كوفيد، كانت هذه البكتيريا تتسبب بموجات وبائية دورية تحصل كل ثلاث إلى سبع سنوات تقريباً، وتعود آخرها إلى نهاية عام 2019 – مطلع 2020 في دول عدة، وخصوصاً في أوروبا وآسيا، ثم عادت المفطورة الرئوية إلى الظهور هذا الصيف، وتسارع تفشيها على نحو ملحوظ منذ بداية الخريف.

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وجاء الإنذار الأول من الصين، حيث أفيد عن زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة في حالات التهابات الجهاز التنفسي، ومنها المفطورة الرئوية، كذلك لاحظت دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية ارتفاعاً مماثلاً، وفي أوروبا وفرنسا والدول الاسكندنافية وهولندا وأيرلندا، أفيد أخيراً عن زيادة في هذه الإصابات.

وأوضحت الهيئة الصحية الفرنسية، الخميس، أن عدد الحالات في فرنسا، حيث تتفشى المفطورة الرئوية بشكل أكبر «منذ بداية الخريف»، تجاوز الإصابات التي سجلت عام 2022 وكذلك عام 2019، أي أن الوضع بلغ درجةً «وبائية».

وفي الدنمارك، تمثل الحالات الـ 541 المسجلة الأسبوع الفائت أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل خمسة أسابيع، مما يدل على بلوغ «مستوى وبائي»، بحسب هيئة «إس إس آي» الصحية.

رأى بعض العلماء أن تفشي هذه البكتيريا، كما الجراثيم الأخرى، هو من تداعيات التوقف عن تطبيق إجراءات الإغلاق والحجر، وإجراءات التباعد والحماية المضادة لجائحة كوفيد.

وقالت رئيسة قسم علم الجراثيم في مستشفى جامعة بوردو سيسيل بيبيار «كنا نتوقع هذه العودة. فمنذ أربع سنوات على الأقل لم تسجّل إصابات بالميكوبلازما الرئوية، وقد فوجئنا كثيرا لعدم معاودة هذه البكتيريا الظهور، في حين أن الفيروسات (كالأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي..) وغيرها من البكتيريا انتشرت مجدداً». 

واعتبر عدد من أعضاء المجموعة الأوروبية لمراقبة عدوى المفطورة الرئوية في مقال نشرته مجلة «لانسيت ميكروب» أن «تأخر معاودة الظهور لافتة للانتباه، إذ حصلت بعد مدة طويلة من انتهاء العمل بقيود احتواء كوفيد» في عدد من البلدان.

وبالإضافة إلى احتمال أن تكون المناعة الجماعية من هذه البكتيريا انخفضت منذ تفشيها الأخير، شرح العلماء أن للميكوبلازما الرئوية ميزة خاصة تتفرد بها. وأوضحت سيسيل بيبيار أنها «بكتيريا ربما تكون أقل قدرة على الانتقال من الفيروسات الأخرى، أو حتى من أنواع بكتيريا الجهاز التنفسي الأخرى، وتتكاثر ببطء».

تكون عدوى الميكوبلازما الرئوية حميدة أحيانا
ويجري تشخيصها بعد استبعاد الأسباب الأخرى، كالتهاب القصيبات، أو الأنفلونزا، أو كوفيد، أو الالتهاب الرئوي الأكثر خطورة. وفي بعض الحالات، قد يُجرى اختبار "بي سي آر" للتأكد من احتمال وجود أسباب أخرى عدة. 

وقد تستلزم بعض المضاعفات النادرة للميكوبلازما الرئوية (تفاقم الربو، وسوى ذلك)، أو مختلف تجلياتها (الجلدية والعصبية وسواها) دخول المستشفى، وأحياناً العناية المركزة. وهذا ما حصل مع أطفال في الأسابيع الأخيرة، وكذلك بعض البالغين.

أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان عن التهابات الجهاز التنفسي في الصين أن المفطورة الرئوية «تُعالَج بسهولة بالمضادات الحيوية»، وخصوصاً الماكروليدات، ومنها أزيثروميسين.

ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى مراقبة وجود مقاومة للمضادات الحيوية، وخصوصاً أنها قد تزيد مع الموجة الحالية.

وقالت سيسيل بيبيار «قبل كوفيد، في آسيا، حيث كان وصف المضادات الحيوية غير مبرر، كانت 80% من سلالات المفطورة الرئوية مقاوِمة في الصين، وأكثر من 90% في اليابان، وفي فرنسا، لم تتجاوز مقاومة المضادات الحيوية 10%».

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