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منظمة الصحة العالمية: الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية يقوّض فاعليتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 02:30 مساء
منظمة الصحة العالمية: الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية يقوّض فاعليتها
علبة من المضاد الحيوي دوكسيسيكلين. (أ ف ب)
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حذّر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية يقوض فاعليتها بشكل خطر ويعزز من مقاومة مضادات الميكروبات المتوقّع أن تتسبب بوفاة 10 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم بحلول العام 2050.

وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الذي يضم 53 بلداً بينها ما هو في آسيا الوسطى، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، «فيما تُعدّ مقاومة مضادات الميكروبات، بينها أيضاً المضادات الحيوية، ظاهرة طبيعية، يشهد تطور البكتيريا الشديدة وانتشارها تسارعاً جراء سوء استخدام مضادات الميكروبات، مما يزيد من صعوبة علاج العدوى بشكل فاعل».

وقال المسؤول عن قسم الأمراض المعدية روب بتلر إن «كل البلدان في منطقتنا حددت قواعد ترمي إلى حماية المضادات الحيوية القيمة من سوء الاستخدام ومن شأن تنفيذ هذه القواعد أن يحل معظم المشاكل المرتبطة بإساءة استخدام المضادات الحيوية».

الوصفات الطبية الخاطئة
وأشارت تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات، وفي حال عدم التحرك فوراً، قد تتسبب في وفاة ما يصل إلى 10 ملايين شخص سنوياً بحلول العام 2050.

ومن أبرز ما يثير قلق السلطات الصحية هي الوصفات الطبية الخاطئة. وأظهرت دراسة أجريت في 14 دولة في المنطقة، تقع في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أن الأسباب المقدمة لتبرير تناول المضادات الحيوية هي في 24% من الحالات نزلات البرد، تليها أعراض الأنفلونزا 16% ثم أمراض الحلق 21% والسعال 18%.

-سوء استخدام المضادات الحيوية يفتح الباب أمام «البكتيريا الخارقة»
-البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تثير قلقًا عالميًا

وأكد البيان أن «الوضع مقلق، لأن هذه العوارض غالباً ما تكون ناجمة عن فيروسات لا تكون المضادات الحيوية فعّالة ضدها».

وأشارت الدراسة التي تشمل ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والبوسنة والهرسك وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان، إلى أن ثلث العينة التى تشمل 8200 شخص شاركوا في الاستطلاع يستهلكون مضادات حيوية من دون وصفة طبية.

40% من المضادات الحيوية تستخدم من دون استشارة طبية
واستُخدمت أكثر من 40% من المضادات الحيوية من دون استشارة طبية، في بعض البلدان، وهو رقم أعلى بخمس مرات مما سُجّل في الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة أجريت العام 2022.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى خطر آخر لمقاومة المضادات الحيوية هو تفاقم عدم المساواة، لأن الأشخاص الأقل تعلّماً والأدنى دخلاً هم مَن يقومون بممارسات سيئة، بحسب الدراسة.

وشدد بتلر على أن الدراسة «تظهر بوضوح الحاجة إلى التعليم والتوعية»، متابعا إن «مقاومة المضادات الحيوية قد يعود أصلها إلى أفكار اجتماعية وثقافية متناقلة كعدم إكمال علاج بالمضادات الحيوية لترك بعض الحبوب في حال احتاجها الشخص لاحقاً، أو تقاسم دواء مع فرد من الأسرة أو جارٍ مريض».

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