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دراسة تؤكد فوائد تقليل استهلاك ملح الطعام في ضبط ضغط الدم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:45 صباحا
دراسة تؤكد فوائد تقليل استهلاك ملح الطعام في ضبط ضغط الدم
ملح الطعام. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجدت دراسة حديثة أن تقليل استهلاك ملح الطعام، بمقدار ملعقة صغيرة يوميا، يسهم في خفض ضغط الدم بما يعادل تأثير تناول علاجات ضغط الدم بشكل منتظم.

تحتاج أجسامنا إلى الصوديوم الموجود في الملح لكي تعمل بشكل صحيح، نظرا إلى دور الصوديوم المهم في وظائف الأعصاب والعضلات من خلال السماح للأعصاب بالنبض بالكهرباء والعضلات بالتقلص، حسب شبكة «إن بي آر» الأميركية.

لكن الكثير من الصوديوم يمكن أن يكون ضارا بالصحة، فهو يسهم في ارتفاع ضغط الدم، ويعد سببا رئيسيا للسكتة الدماغية وأمراض القلب، وذلك لأن الصوديوم الإضافي في الدم يزيد امتصاص المياه بالأوعية الدموية، وهو ما يرفع كمية الدم في الأوردة، ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم بالنهاية.

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الملح يرفع ضغط الدم
لكن الباحثين في الدراسة الأخيرة لاحظوا انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين الذين خفضوا تناولهم اليومي للملح بمقدار ملعقة صغيرة في أسبوع واحد فقط، وكان هذا واضحا حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم بالفعل.

تحتوي ملعقة صغيرة من الملح على نحو 2300 ملغ من الصوديوم. ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، يتناول الأميركيون في المتوسط 3400 ملغ من الصوديوم. لذا، فإن الاستغناء عن ملعقة صغيرة من الصوديوم يعادل خفض ثلثي كمية الصوديوم اليومية التي يتناولها الشخص.

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